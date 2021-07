Veronica Ciardi in bianco al matrimonio di Sarah Nile: il motivo nascosto dietro l’abito “sbagliato” Continua lo scontro a distanza tra Sarah Nile e Veronica Ciardo (l’ex gieffina che non ha invitato l’amica al matrimonio con Federico Bernardeschi). Come rivelato da alcune Stories, quest’ultima indossò un abito bianco alle nozze dell’amica nel 2017 ma dietro quel look “sbagliato” non c’era un errore ma una precisa richiesta della sposa.

A cura di Valeria Paglionico

Veronica Ciardi ha sposato ieri il campione della nazionale Federico Bernardeschi, diventando protagonista di una romantica e speciale cerimonia nel Duomo di Carrara. Al di là dell'abito principesco della sposa e dell'originale completo con pizzo e sneakers del calciatore, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata una "assenza ingombrante" tra gli invitati. Tutti coloro che ricordano le prime edizioni del Grande Fratello sanno bene che proprio lì Veronica ha stretto un'amicizia fraterna (continuata anche dopo il reality) con Sarah Nile. Di quest'ultima, però, alle nozze non c'era nemmeno l'ombra. Oggi l'ex gieffina si è dunque servita dei social per mettere fine a quel rapporto, rivelando anche un dettaglio sul look che la Ciardi scelse per il suo matrimonio.

Perché Sarah Nile non era al matrimonio di Veronica Ciardi

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi nn partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto", sono queste alcune delle parole che Sarah Nile ha usato per spiegare il motivo della sua assenza al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi. Ha poi pubblicato l'ultimo messaggio inviato all'ex amica, conclusosi con la frase "Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito".

Nel giorno del matrimonio di Sarah

Perché Veronica ha indossato un abito bianco al matrimonio di Sarah

Naturalmente i followers di Sarah non hanno esitato a farle delle domande sulla questione, chiedendole prima di tutto se avesse invitato Veronica al suo di matrimonio con Pierluigi Montuoro celebrato nel 2017. L'ex gieffina ha risposto "ovviamente sì", allegando anche una foto di quel momento emozionante. Il dettaglio che ha attirato l'attenzione di molti è che, nonostante fosse solo un'invitata, la Ciardi "faceva concorrenza" alla sposa con un look total white. Sarah, nonostante abbia messo fine a quel rapporto, non ci ha pensato su due volte a difendere l'ex amica contro le polemiche, spiegando: "Il dress code delle nozze era total white, non giudicate prima di sapere". Insomma, non si trattava di una gaffe ma di una richiesta della sposa in persona. A questo punto non resta che chiedersi: qual è il motivo nascosto dietro la scelta estrema di Veronica?