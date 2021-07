Veronica Ciardi, dal Grande Fratello al matrimonio con Bernardeschi: la trasformazione della modella Veronica Ciardi è l’ex concorrente del Grande Fratello che ha sposato il campione d’Europa Federico Bernardeschi. In quanti la ricordano ai tempi del reality di Canale 5? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo la vittoria a Euro 2020 i calciatori della nazionale italiana sono diventati vere e proprie star e non sorprende che anche tutto ciò che riguarda la loro vita privata riesca ad attirare le attenzioni del pubblico. Il matrimonio di Federico Bernardeschi, ad esempio, è diventato un vero e proprio evento medianico e non solo perché ha sfoggiato un look sopra le righe in pizzo e sneakers, ma anche perché è stato acclamato da centinaia di fan fuori la chiesa in cui aveva pronunciato il fatidico sì. Chi è sua moglie? Veronica Ciardi, l'ex concorrente del Grande Fratello: ecco come è cambiata la modella dal debutto in tv a oggi.

Com'è cambiata Veronica Ciardi

Veronica Ciardi è nata a Roma nel 1985 ed è diventata famosa nel 2010 quando ha partecipato all'undicesima edizione del Grande Fratello, all'epoca fece non poco scalpore con la sua amicizia fraterna (scambiata per altro) con Sarah Nile. Prima del debutto su Canale 5 aveva già avuto delle esperienze in tv, aveva infatti partecipato a Miss Italia, anche se è stato il reality a decretare il suo successo. All'epoca portava i capelli lisci e neri e il piercing sul labbro e non esitava a mettere in mostra i numerosi tatuaggi sul corpo. Oggi, sarà perché è cresciuta o per effetto dei ritocchini, ma sembra essere una persona diversa.

Veronica Ciardi nel 2011

Veronica Ciardi è rifatta?

La moglie di Bernardeschi non ha mai nascosto di essersi servita della chirurgia per modificare il suo aspetto e fin dai tempi del Grande Fratello ha dichiarato di essersi sottoposta ad alcuni ritocchini. Questi ultimi risalgono a qualche anno prima del reality e riguardano il seno, le labbra e il naso. Negli ultimi anni ha poi preferito prendersi una pausa dallo spettacolo per dedicarsi alla vita da mamma, dunque non ha più rilasciato alcuna dichiarazione su degli altri presunti ritocchini. Tutti coloro che hanno visto qualche sua foto precedente all'esperienza su Canale 5, però, ritengono che non avesse assolutamente bisogno di andare sotto i ferri per rivoluzionare la sua immagine.