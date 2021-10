Vera Miales vestita da sposa al GF Vip 6: perché la fidanzata di Amedeo Goria ha indossato l’abito bianco Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dl GF Vip 6 e tra i protagonisti indiscussi c’è stato Amedeo Goria: ha ricevuto la visita della fidanzata Vera Miales dopo che la scorsa settimana si era parlato della sua presunta gravidanza. È arrivata nella casa con indosso un abito da sposa bianco e il motivo per cui lo ha fatto è molto particolare.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la nona puntata del GF Vip 6 e tra le questioni che hanno tenuto banco c'è stata anche la presunta gravidanza della fidanzata di Amedeo Goria. La scorsa settimana Alfonso Signorini aveva mostrato alcune foto di Vera Miales con un pancino sospetto, mandando letteralmente nel panico il giornalista, ex marito di Maria Teresa Ruta. Ieri la modella è entrata nella nota casa di Cinecittà per un confronto con il compagno e, sebbene abbia smentito la dolce attesa (spiegando di aver avuto solo una gravidanza psicotica), ha pensato bene di apparire in diretta vestita da sposa, così da non lasciare spazio a dubbi e da far capire ad Amedeo di essere pronta per un matrimonio.

L'abito da sposa di Vera Miales ha un significato simbolico

Il motivo per cui Vera Miales ha indossato l'abito da sposa al GF Vip 6? Lo ha spiegato lei stessa in diretta dicendo: "Questo abito rappresenta la mia fedeltà, la mia purezza, sono solo tua. Non dovevi mettermi in dubbio, avresti dovuto difendermi, perché non l’hai fatto, perchè non dici al mondo intero che mi ami. Non siamo amici. Anche se avessi aspettato un figlio avresti dovuto garantire che eri tu il padre”. Così facendo, la modella moldava ha fatto indirettamente una proposta di nozze al suo fidanzato, che prima di salutarla le ha detto semplicemente: "Non ti lascerò mai, ti sarò sempre vicino e te lo dimostrerò". Una volta tornata in studio da Alfonso Signorini, però, Vera ha chiarito la questione dichiarando: "Adesso lo deve dimostrare, non lo devo convincere io, il matrimonio deve partire dal cuore”. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'uscita del giornalista dalla casa di Cinecittà per capire le sue vere intenzioni.

L’incontro con Amedeo Goria al GF Vip

Chi è Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria

Vera Miales ha 36 anni ed è la modella moldava finita al centro del gossip per la sua relazione con Amedeo Goria, di 31 anni più grande di lei. In pochi sanno che anche prima della presunta gravidanza (ormai smentita) era già famosa: sui social conta infatti 29.000 followers ed è tra le più apprezzate top model digitali del momento. Lavora regolarmente per alcune agenzie di moda, posa per servizi fotografici fashion, ha lavorato in tv a Le Iene (è stata infatti attrice in alcuni scherzi realizzati dalla redazione). Dopo che sua relazione con Amedeo è diventata ufficiale, è stata spesso ospite nei programmi di Barbara D'Urso, dove, dopo essere stata accusata di essersi fidanzata col 60enne solo per "interesse", non ha esitato a difendere l'amore che prova nei suoi confronti.