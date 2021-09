Venezia 2021, sul red carpet sfila un dolce cagnolino: Benny ruba la scena alle star Ieri sera, in occasione della prima del film Mona Lisa and the blood moon tenutasi al Festival del Cinema di Venezia, sul red carpet ha sfilato un “ospite speciale”. Si chiama Benny ed è un dolce cagnolino che con la sua tenerezza è riuscito a rubare la scena alle star.

A cura di Valeria Paglionico

È in corso la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e fino al prossimo 11 settembre vedrà numerosi registi presentare in anteprima i loro film. Al di là delle première e degli eventi mondani organizzati in giro per la città, ad attirare le attenzioni dei media non possono che essere le star che ogni sera calcano il red carpet, sfidandosi a colpi di stile tra tacchi a spillo e abiti glamour. Ieri sera, in occasione del lancio di Mona Lisa and the blood moon, a catalizzare tutti i riflettori su di sé è stato un "ospite speciale". Di chi si tratta? Di un dolcissimo cagnolino che ha sfilato al fianco delle celebities internazionali sul tappeto rosso.

Kate Hudson bacia un cagnolino sul red carpet

Kate Hudson è stata tra le grandi protagoniste della serata di ieri: poco prima della prima del suo nuovo film, Mona lisa and the blood moon, ha sfilato meravigliosa in rosso sul red carpet veneziano, incantando il pubblico per bellezza ed eleganza. Mentre posava di fronte ai fotografi, però, è stata raggiunta da un dolcissimo cagnolino e, nonostante i tacchi alti e l'abito in delicatissimo tulle di Valentino, si è accovacciata per accarezzarlo e baciarlo. La scena è stata dolcissima e ha lasciato senza parole tutti i presenti.

Il cagnolino sul red carpet di Venezia

A chi appartiene il cane che ha sfilato a Venezia 78

A dispetto di quanto si possa pensare, il cucciolo non è finito per caso sul tappeto rosso, è stato portato volutamente dalla regista della pellicola. Si chiama Benny ed il "migliore amico a quattro zampe" di Ana Lily Amirpoir, colei che ha firmato il nuovo film di Kate Hudson. Insomma, a Venezia 78 se ne stanno vedendo davvero di tutti i colori: nei prossimi giorni anche qualche altra sta internazionale porterà con sé il proprio animale domestico?

