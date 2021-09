Venezia 2021, da Valeria Golino a Benedetta Porcaroli: sul red carpet trionfa l’eleganza italiana Ieri sera al Festival del Cinema di Venezia si è tenuta la prima del film “La scuola cattolica” e le sue protagoniste hanno dato prova di non avere rivali in fatto di stile. Valeria Golino, Benedetta Porcaroli, Jasmine Trinca e Valentina Cervi: le attrici italiane sono regine d’eleganza sul red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 78esima edizione della Mostra Internazionale del Film di Venezia e fino al prossimo 11 settembre saranno moltissimi i film presentati in anteprima mondiale. Ieri è stato il turno di La scuola cattolica, la pellicola firmata da Stefano Mordini e ispirata al romanzo di Edoardo Abbinati, nel quale si torna a raccontare del terribile massacro del Circeo risalente al 1975. Le protagoniste non possono che essere tutte italiane, da Valeria Golino a Benedetta Porcaroli, fino ad arrivare a Jasmine Trinca e a Valentina Cervi. Il loro arrivo in Laguna è stato letteralmente trionfale: tra completi glamour, dettagli sofisticati e accessori scintillanti, hanno dimostrato di non avere rivali in fatto di stile e di eleganza. Le attrici italiane hanno così dimostrato di essere le regine indiscusse del red carpet veneziano.

Bermuda, color block e tacchi: i look da giorno delle attrici italiane

Dimenticate i lustrini, le paillettes, i dettagli audaci: le protagoniste de La scuola cattolica hanno dimostrato non serve nulla di eccessivo per essere chic ed eleganti. Sono riuscite ad attirare tutti i riflettori con la loro semplicità, dando prova di essere vere e proprie regine di raffinatezza.

I look "da giorno" delle protagoniste de La scuola cattolica

È fin da quando sono sbarcate al Lido che hanno dato il meglio di loro in fatto di classe, diventando così il simbolo dell'eccellenza e dello stile glamour tipicamente italiano. Benedetta Porcaroli con una camicia bon-ton con il fiocco intorno al collo di Gucci, Valeria Golino in Bottega Veneta, Jasmine Trinca con maxi camicia e capelli raccolti, Valentina Cervi in color block: i loro look "da giorno" sono stati tutti assolutamente impeccabili.

Jasmine Trinca in Prada

La scuola cattolica: sul red carpet sfila la classe italiana

Sul red carpet serale le attrici italiane hanno dato il meglio di loro, dimostrando di poter dare "lezioni di stile" alle colleghe internazionali. Valentina Cervi ha puntato su un lungo abito in verde lime di Valentino, un modello di tulle con maniche a palloncino e scollatura profonda, abbinato a un rossetto rosso fuoco e a una maxi collana tempestata di diamanti.

Valentina in Valentino

Benedetta Porcaroli, che ormai da anni veste Gucci, ha chiesto ancora una volta "consulenza" ad Alessandro Michele, apparendo più bella e sofisticata che mai in black&white con delle esuberanti piume sulle spalle.

Benedetta Porcaroli in Gucci

Jasmine Trinca ha sfoggiato un vestito longuette nero con dei dettagli rossi firmato Prada, Maison di cui è musa da anni. L'unica ad aver osato con i dettagli scintillanti è stata Valeria Golino: sul tappeto rosso ha brillato in Michael Kors, facendo emergere il lato chic e tutt'altro che appariscente delle paillettes. Ci sarà qualche celebrities straniera che riuscirà a fare meglio di loro in fatto di stile?