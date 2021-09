Vanessa Incontrada sbarca a Striscia la Notizia: il promo con l’abito a pois e i tacchi alti Vanessa Incontrada sta per dare il via a una nuova esperienza: a partire da lunedì 27 settembre presenterà Striscia la Notizia in coppia con Alessandro Siani. Nella foto del promo ha dato il meglio di lei in fatto di stile, incantando il pubblico con un adorabile look a pois: ecco cosa indosserà al tg satirico di Canale 5.

A cura di Valeria Paglionico

Che stagione televisiva sarebbe senza Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Canale 5 che va in onda in pre-serata ormai da decenni? Per i fan incalliti del programma l'attesa è finita: il 27 settembre alle ore 20.35 partirà una nuova edizione e sarà contraddistinta da una serie di dettagli inediti, dalle nuove veline Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti al debutto della coppia di conduttori Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Per entrambi si tratta della prima volta sull'iconico bancone ma è stata soprattutto la spagnola ad attirare tutti i riflettori su di sé con la foto del promo. Il motivo? È apparsa più glamour che mai, a prova del fatto che l'esperienza a Striscia sarà all'insegna dello stile.

Vanessa Incontrada, il look per il promo di Striscia la Notizia

Oltre alla satira, le parodie e le inchieste, tra i grandi protagonisti della nuova edizione di Striscia la Notizia ci sarà anche lo stile glamour di Vanessa Incontrada e lo ha dimostrato con la foto del promo. La conduttrice spagnola si è lasciata immortalare sull'iconico bancone al fianco del compagno di viaggio Alessandro Siani mentre sfoggia un look trendy e dall'animo retrò. Ha infatti indossato un tubino a pois in pieno stile pin-up, un modello a fondo nero con i pallini bianchi, una scollatura a V generosa, la gonna al ginocchio e un drappeggio all'altezza del punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté di vernice nera con un vertiginoso tacco a spillo, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati.

Vanessa Incontrada a pois a Striscia la Notizia

Cosa indosserà Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia

Cosa indosserà durante le puntate quotidiane di Striscia? Sui social Vanessa non ha dato nessuna anticipazione esclusiva ma, a giudicare dalle immagini del promo, rimarrà fedele al suo stile bon-ton, elegante e sofisticato. Probabilmente darà spazio a tubini, pencil skirt, tailleur con giacca e pantaloni, camicette di seta e non rinuncerà mai alle scarpe alte, uno dei "marchi di fabbrica" dei suoi look, anche se non di rado su Instagram non esita a mostrarsi in pantofole nel backstage con i piedi dolorati. Qual è il dettaglio che di sicuro renderà la sua conduzione un successo? La verve e l'energia che la contraddistinguono da quando ha debuttato nello spettacolo.