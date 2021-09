Vanessa Incontrada con l’abito bustier ai Seat Music Awards: sul finale toglie i tacchi e resta scalza Vanessa Incontrada ama molto il rosso e lo ha scelto sia per la prima che per la seconda serata dei Seat Music Awards, l’appuntamento musicale all’Arena di Verona che conduce insieme a Carlo Conti. La conduttrice spagnola piace per la sua spontaneità: a fine serata serata, come chiunque di noi, si è liberata dei tacchi a spillo.

A cura di Beatrice Manca

Squadra che vince non si cambia: Vanessa Incontrada ama il rosso e lo sceglie di nuovo per condurre i Seat Music Awards, l'appuntamento musicale dall'Arena di Verona. Se nella serata di giovedì aveva indossato un abito molto semplice a maniche lunghe, per la seconda puntata ha scelto un modello più scollato, un abito bustier con le coppe e le spalline nere. La conduttrice proprio non sopporta i tacchi: a fine serata li ha tolti sul palco restando scalza, come farebbe chiunque dopo una lunga serata sulle scarpe alte.

Vanessa Incontrada con l'abito bustier

Da molti anni Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono insieme l'appuntamento musicale all'Arena di Verona, calibrando ironia e entusiasmo. La conduttrice spagnola è un modello di body positivity: ha risposto con eleganza agli hater che criticavano il suo peso, ha posato per una campagna di Dolce&Gabbana e si gode la libertà di indossare ciò che vuole, senza preoccuparsi del giudizio altrui. Per la serata di venerdì 10 settembre ha scelto un abito a tubino rosso satinato con bretelline nere a contrasto. Il vestito metteva in evidenza le sue forme con una scollatura a bustier e le coppe "sagomate" sul corpetto.

abito rosso Dolce&Gabbana

Vanessa Incontrada rimane scalza sul palco

Il vestito, firmato Dolce&Gabbana, non è più in vendita: il prezzo originale del modello è di 1.750 euro. La conduttrice ha abbinato un paio di scarpe con il tacco in vernice nera molto eleganti, ma sicuramente poco comode. Già alla fine della prima serata aveva mostrato su Instagram il momento che ogni donna aspetta al rientro a casa: si è sfilata i tacchi e ha infilato un paio di ben più comode ciabatte. Venerdì sera ha deciso di condividere il sollievo con il pubblico togliendosi le scarpe sul palco e concludendo la serata scalza. Con l'applauso condiviso di ogni donna nel pubblico.