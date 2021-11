Valentino Rossi con Francesca Sofia Novello incinta: il red carpet di coppia dopo l’addio alla MotoGp Valentino Rossi ha detto addio alla MotoGp ma non per questo ha smesso di apparire in pubblico. Dopo l’ultima gara ha partecipato ai Fim Awards 2021 con la compagna Francesca Sofia Novello, mostrandosi in un’inedita versione futuro papà.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri a Valencia si è chiusa un'epoca: Valentino Rossi ha detto addio alla MotoGp e ha celebrato l'evento con una maxi festa con amici e compagni di squadra. Nonostante abbia messo fine alla carriera da motociclista, non ha alcuna intenzione di ritirarsi anche dalla vita mondana ed è per questo che è stato lieto di prendere parte ai Fim Awards 2021, ovvero il gala dei piloti. Ad accompagnarlo sul red carpet è stata la fidanzata Francesca Sofia Novello che, dopo aver pianto per l'emozione nel giorno dell'addio, è apparsa splendida con un pancione sempre più evidente.

Valentino Rossi sul red carpet dopo l'addio

La prima apparizione pubblica di Valentino Rossi dopo l'addio alla MotoGp? È stata quella ai Fim Awards 2021 in versione papà. Ora che si è ritirato, è pronto per prepararsi al grande cambiamento che lo attende tra qualche mese: la nascita del figlio. La compagna Francesco Sofia Novello è incinta ma, nonostante il pancione, è stata sempre al fianco del campione in questo momento importante della sua carriera. Il red carpet di coppia è stato all'insegna della dolcezza e del glamour, a prova del fatto che i due insieme sono una vera e propria "forza della natura".

Francesca Sofia Novello in Dolce&Gabbana

Francesca Sofia Novello, il look premaman è animalier

Se da un lato Valentino Rossi ha puntato sul classico smoking nero con tanto di papillon, Franscesa Sofia Novello ha preferito osare con la sensualità. Ha messo in risalto il pancione con un abito a tubino di Dolce&Gabbana, un modello animalier in nero e rosso con le maniche lunghe e la gonna a matita. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté col tacco a spillo e una minibag della stessa Maison. La vera novità nel suo look, però, è la frangia, che ha aggiunto un tocco fresco e sbarazzino al suo stile premaman. In versione futura mamma non è forse raggiante?