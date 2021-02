"Se una donna ha la pancia gonfia non è necessariamente perché è incinta, ci possono essere mille motivi perché siamo umane". Valentina Ferragni ha risposto così ai tantissimi follower che le chiedevano se fosse in dolce attesa. In un video girato a Firenze si vede una pancia un po' più tonda del solito e tanto è bastato per far impazzire i fan. L'influencer poche ore dopo ha spiegato che per un figlio è ancora presto e ha parlato in modo aperto del suo corpo e del perché la pancia sembrasse "più gonfia" del normale. Per la prima volta Valentina ha condiviso con il suo pubblico alcune informazioni su un problema di salute che le è stato diagnosticato sei mesi fa e di cui non aveva mai parlato prima. Una lunga chiacchierata a cuore aperto per lanciare un messaggio chiaro: "Nessuna di noi è perfetta, l'importante è ascoltare il proprio corpo ed essere gentili con gli altri".

Il gossip sulla gravidanza di Valentina Ferragni

Il gossip su una presunta gravidanza è esploso domenica, dopo che la coppia ha condiviso su Instagram un video girato a Firenze: nel reel si vede la coppia abbracciata di fronte alla finestra affacciata sul Duomo di Firenze. I follower dei due influencer hanno notato che Luca teneva le mani proprio sulla pancia della fidanzata: il gesto di tenerezza, unito alla linea un po' più morbida della silhouette, ha fatto montare l'entusiasmo. Nei commenti tantissime persone le chiedono se è incinta arrivando perfino a congratularsi con i presunti neogenitori: "Ma può essere un bel pancino quello che si intravede? Che bello. Se fosse congratulazioni!". Tale è stato l'assalto del pubblico che poche ore dopo Valentina è stata costretta a spiegare nelle storie che non è incinta e che avere la pancia gonfia è una cosa naturale che capita a tutte per i motivi più disparati: per il ciclo, per aver mangiato di più, per un momento di stress. Poi ha dato a tutti una lezione di accettazione del proprio corpo: "Sono una ragazza e nessuna di noi è perfetta: tutte abbiamo le smagliature o la pancia gonfia, nemmeno la modella che vedete in passerella è perfetta e nemmeno lei si sente perfetta!"

I problemi di salute e la diagnosi: insulino-resistenza

Parlando del proprio corpo e dei disagi che ha dovuto affrontare di recente, l'influencer ha parlato per la prima volta di una condizione medica che ha scoperto sei mesi fa. "Probabilmente questa mia cosa è anche data dal fatto che ho scoperto di avere questo problema… non so se definirlo malattia". Quando ha deciso di interrompere l'uso della pillola, spiega, ha dovuto riprenderla all'improvviso per un problema di salute. Ha subito una serie di sbalzi ormonali e di dolori fortissimi legati al ciclo e la sua dottoressa le ha poi diagnosticato una condizione che si chiama "insulino-resistenza" che viene considerata "l'anticamera del diabete" ma che non coincide con il diabete. "Questa condizione però mi ha portata ad aumentare velocemente di peso senza riuscire a scendere. Ho dovuto modificare la mia dieta completamente e per me è stato molto difficile".

I programmi per il futuro con Luca Vezil

Nei commenti al video i follower della coppia hanno mostrato molto entusiasmo all'idea di un bebé in arrivo. "So che non vedete l'ora e anche noi lo vogliamo – ha spiegato Valentina Ferragni su Instagram – Semplicemente se non è ancora arrivato è perché prima vogliamo raggiungere i nostri obiettivi personali". I due già convivono e hanno un cane: per ora, aggiunge Valentina, sono felici così. Nei loro piani c'è comunque l'idea di sposarsi e di costruire una famiglia, ma in un secondo momento. "Non ho nessuna ansia di sposarmi domani", ha concluso.