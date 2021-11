Valentina Ferragni, il segreto delle foto fashion: “Se l’abito non è della mia taglia uso questo trucco” Valentina Ferragni è diventata protagonista di un servizio fotografico pubblicato su una rivista fashion e sui social ha rivelato i “segreti” usati per rendere quegli scatti impeccabili. La sorella di Chiara ha indossato un vestito di qualche taglia in più ma lo ha reso perfetto con un piccolo trucco.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a vedere foto di modelle perfette sulle copertine e nei servizi fotografici fashion ma, al di là dei possibili ritocchi con Photoshop, la cosa che in pochi sanno è che anche sul set degli shooting vengono utilizzati molti trucchi originalissimi per far sì che gli scatti finali siano impeccabili. Valentina Ferragni, che da sempre si batte per dire addio a un ideale di bellezza irreale e falso, non ha esitato a lasciarsi immortalare nel backstage di un progetto fotografico di cui è diventata protagonista. La sorella di Chiara ha così rivelato uno dei "lati oscuri" di uno shooting di moda.

Valentina Ferragni, il look "truccato"

Valentina Ferragni è tra le star che sui social hanno sponsorizzato la linea Fendi X Skims, collezione realizzata a "4 mani" da Kim Kardashian e dalla nota Maison italiana. Dopo aver realizzato un video in cui sfila con i diversi look della collezione, è stata scelta come protagonista di uno shooting pubblicato sulla rivista Grazia. Se nelle foto ufficiali è apparsa sensuale, glamour e splendida, nelle Stories di Instagram ha rivelato il "dietro le quinte" di quel progetto fashion. Si è soffermata in particolare sul look col tubino bianco logato, abbinato a una borsa e a un paio di sandali in tinta. L'unico piccolo "inconveniente"? Il vestito non era della sua taglia, anche se nessuno se ne sarebbe mai accorto.

I segreti nascosti dietro gli shooting di moda

Come ha fatto la sorella di Chiara a farsi calzare quell'abito largo alla perfezione? Gli assistenti di scena le hanno semplicemente applicato delle clip di metallo sulla schiena, così da tenere tirato il tessuto in eccesso facendolo aderire perfettamente al corpo sul davanti. Valentina, divertita da quel piccolo trucco, non ci ha pensato su due volte a farsi immortalare di spalle, scrivendo nella didascalia dello scatto: "Quando il vestito del servizio fotografico non è della tua taglia, usiamo questo trick". Insomma, la Ferragni ha dimostrato materialmente che "non è tutto oro quel che luccica": è arrivato dunque il momento di smetterla di ispirarsi alle bellezza da copertina, il più delle volte irreali e ritoccate.