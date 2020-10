Valentina Ferragni sta seguendo le orme della sorella Chiara nella sua carriera di influencer, come lei riesce ormai a lanciare mode e tendenze con un solo scatto postato su Instagram. Nelle ultime ore ha rivelato un look perfetto per le passeggiate autunnali e, anche se non ha osato in fatto di colore, puntando su un sobrio total black, ha aggiunto un dettaglio a cui le fashion addicted non riusciranno proprio a rinunciare in questa stagione: gli stivali aderenti con la punta quadrata. La piccola di casa Ferragni ha così rilanciato la mania che spopolava negli anni '90, dando prova del fatto che, quando si parla di moda, quel periodo storico sta dettando legge.

Il look autunnale di Valentina Ferragni

Chi ha detto che solo Chiara ha la passione per la moda nella famiglia Ferragni? La sorella minore, Valentina, le fa concorrenza quotidianamente come dimostra il look autunnale sfoggiato. L'influencer ha puntato sul nero, abbinando un maglioncino a girocollo a degli shorts a farfalla di Loving This Dress, modello che lei stessa aveva lanciato la scorsa estate. Per completare il tutto ha scelto dei collant velati, un cappello "da capitano" di Chanel con l'iconico logo di cristalli sulla parte laterale e degli stivali stretch con la punta quadrata di Alexander Wang. Se fino a qualche tempo fa si credeva che delle calzature simili sarebbero rimaste solo un ricordo degli anni '90, ora le cose sono cambiate e Valentina lo dimostra, apparendo più trendy che mai.

Il ritorno del trend anni '90

Gli anni '90 sono tornati e a dimostrarlo sono le mode che stanno spopolando nelle ultime stagioni. Dopo i pantaloni a vita bassa e l'intimo a vista, durante l'autunno 2020 non si potrà fare a meno degli stivali con la punta quadrata, per la precisione il modello aderente che fascia il polpaccio. Che siano di pelle o di tessuto strech, non importa, l'unica cosa che conta è che non rimangano larghi sulla gamba. Le star ne vanno matte, da Valentina Ferragni a Bella Hadid, e, se non possono abbinarli a delle minigonne, li portano con dei pantaloni a sigaretta o a zampa, facendo uscire solo la punta. A questo punto, dunque, non resta che scegliere la propria variante preferito, certa del fatto che con il look ispirato agli anni '90 si spopolerà.