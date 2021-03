Il colore più trendy per la manicure della primavera 2021 è il verde pistacchio: utilizzato come base uniforme su tutte le unghie oppure come dettaglio per una accent nail o per una nail art più elaborata. Dalla sfumatura più chiara e pastello a quelle intensa e vibrante, la palette dei verdi sarà la più gettonata per la manicure della bella stagione. Scopri nella gallery quali smalti utilizzare e le idee da copiare per una nail art di tendenza.

Il pistacchio è il colore della primavera

Tutti pazzi per il pistacchio, soprattutto se utilizzato come colore per la manicure: le nail art di tendenza per la primavera 2021 si tingono di verde, a patto che la sfumatura ricordi proprio il colore del pistacchio. Dai toni pastello a quelli più intensi, sembra proprio che il verde sarà il colore per la manicure della bella stagione, da indossare su tutte le unghie oppure da utilizzare per ricreare qualche dettaglio nella tua nail art. Un colore che può essere utilizzato sia per le manicure più semplici e raffinate che per quelle più estrose e audaci: sfoglia la gallery per scoprire tutti gli smalti da provare e le idee da cui prendere ispirazione per la tua manicure pistacchio.

Le idee da copiare per la manicure pistacchio

Che si opaco o lucido, indossato su unghie lunghe e arrotondate oppure squadrate ma anche su quelle più corte poco importa: il verde pistacchio sarà il colore più gettonato per la manicure della primavera. Le idee da copiare sono davvero tantissime e spaziano dalle versioni minimal ed essenziali che vedono protagonista il verde pistacchio su tutte le unghie, a quelle più elaborate e creative. Da copiare le manicure geometriche, abbinando al verde pistacchio un colore a contrasto come il nero per creare linee e forme precise. Ma quali sono i colori ideali da abbinare allo smalto verde pistacchio? Le basi neutre saranno perfette per mettere in risalto il verde come colore protagonista: via libera ai rosa tenui, rosa cipria e pastello, ma anche bianco latte, beige chiaro e crema. Tra gli abbinamenti da provare, oltre al nero, ci sono i metalli, dall'oro all'argento passando per il bronzo. Da non sottovalutare poi l'accostamento con i toni della terra, dal marrone al terracotta. Per chi ama gli abbinamenti audaci, saranno invece perfette le sfumature del viola, del fucsia e del blu.