Tu Sì Que Vales è il talent show di Canale 5 che allieta il sabato sera del pubblico da diversi anni e in questa nuova edizione è arrivato alla sua quarta puntata, in onda il 3 ottobre. Al di là degli artisti che si sfidano sul palco, le protagoniste indiscusse del programma sono le conduttrici, che settimana dopo settimana si sfidano a colpi di stile. Se negli scorsi appuntamenti ad attirare le attenzioni dei media era stata soprattutto Belén Rodriguez prima con un abito kimono gessato, poi con un look "da caramella", questa volta a darle del filo da torcere in fatto di outfit sono state le colleghe Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, apparse più glamour che mai.

I look neri di Sabrina Ferilli e Belén Rodriguez

Belén Rodriguez aveva già anticipato il look sfoggiato nella quarta puntata di Tu Sì Que Vales la scorsa estate, quando si era immortalata nel backstage con un mini abito nero con dei dettagli gioiello sull'orlo e la coda di cavallo. A farle concorrenza in total blackk questa settimana è Sabrina Ferilli, che si è distinta per sensualità con un vestito lungo fino al ginocchio con la gonna svasata e delle trasparenze sul décolleté. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté in tinta con un'esuberante catena intorno alla caviglia e ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati.

Maria De Filippi osa in oro

Maria De Filippi sembra aver detto definitivamente addio alla sobrietà e, dopo l'originale tailleur fucsia fluo della prima puntata, questa volta ha puntato sull'oro. La "regina di Canale 5" a Tu Sì Que Vales ha indossato dei pantaloni skinny neri e una blusa scintillante total gold incrociata e con la scollatura generosa, così da lasciare intravedere l'intimo. Non ha rinunciato agli occhiali con la montatura oro di Kyme e ha tenuto i capelli sciolti come sempre. Chi è la regina di stile della quarta puntata del programma?