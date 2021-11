Trucco labbra autunno inverno 2021-2022: i rossetti effetto lucido e i gloss sono il make up di tendenza Ritorna la tendenza make up delle labbra lucide: non solo gloss e luicidalabbra ma anche balm dall’effetto lucido e rossetti shiny. Il trend per l’autunno inverno 2021 è estremamente versatile e adatto ad ogni donna e qualunque occasione, dalla giornata in ufficio al party. Scopri tutti i prodotti da utilizzare per un trucco labbra glamour e trendy.

A cura di Federica Ambrogio

Huda Beauty

Per l'autunno inverno 2021 la tendenza trucco labbra riporta in voga l'effetto lucido: gloss e lucidalabbra tornano alla ribalta, ma anche balm dall'effetto luminoso e rossetti shiny. Le tipologie di prodotto da utilizzare, così come i colori tra cui scegliere sono tantissime: dagli effetti più soft e naturali a quelli bold ed eccentrici, il trucco labbra più trendy per la stagione fredda è estremamente versatile e le labbra lucide potranno essere portare da ogni donna e in qualunque occasione. Dal lip gloss trasparente a quello rosso per chi vuole osare con il colore senza ricorrere all'intramontabile rossetto rosso, oggi i gloss possono avere anche un effetto volumizzante e rimpolpante, come quelli a base di peperoncino e menta. Possono essere applicati da soli oppure sopra il rossetto per renderlo lucido, e sono perfetti anche per chi ha le labbra sottili perché donano volume. Scopri nella gallery tutti i cosmetici labbra dal finish lucido da utilizzare per seguire la tendenza make up dell'autunno inverno.

Labbra lucide con il gloss trasparente

Uno dei gloss più amati di sempre: semplice e adatto ad ogni occasione. Il gloss trasparente si può applicare da solo per dare un tocco di luce alle labbra oppure da abbinare ad un rossetto opaco per renderlo più shiny. Il lip gloss trasparente è da sempre uno dei più amati dalle teenager ma può essere un ottimo alleato anche da sfoggiare in ufficio quando non si vuole esagerare con il trucco labbra senza però dover rinunciare a un tocco di luce. Può essere abbinato ad un trucco occhi soft e leggero per creare un make up look minimal oppure ad un trucco occhi più strong se ami i contrasti. Per chi vuole un effetto lucido delicato senza rinunciare all'idratazione sono invece perfetti i balm, come il Silk Balm Rose Quartz Illuminating Lip Balm di Huda Beauty, un balsamo labbra illuminante arricchito con polvere di quarzo rosa e perle di oro rosa per dare alle tue labbra una lucentezza senza pari.

Tendenza make up labbra lucide: il gloss trasparente

Il gloss nude

Tra i lip gloss più apprezzati c'è il nude: dona luce e un velo di colore alla labbra e spesso è in grado di creare un effetto volumizzante e rimpolpato come il Dior Lip Maximizer, un vero e proprio trattamento rimpolpante che unisce brillantezza, volume estremo e comfort assoluto per le tue labbra. Il gloss nelle tonalità nude è perfetto da indossare di giorno per un look naturale e leggero, oppure la sera abbinato ad un trucco occhi strong come uno smokey eyes per lasciare l'attenzione sullo sguardo senza rinunciare ad un tocco di luce sulle labbra.

Il lucidalabbra rosso

Per chi ama il rosso ma non vuole osare con il rossetto la soluzione ideale è il lip gloss: colore pieno ed effetto vinilico per labbra in primo piano. Il lucidalabbra rosso si adatta a diverse occasioni: se indossato di giorno in un contesto formale andrà abbinato ad un trucco occhi luminoso e leggero mentre la sera sarà perfetto da abbinare ad un trucco più intenso ed elegante sui toni del nero oppure dell'oro per una cena tra amici oppure per una festa.

Il gloss rosso per l’autunno inverno 2021

I rossetti effetto lucido

Non sono solo i gloss a rendere le labbra lucide, ma esistono anche i rossetti dall'effetto shiny. Tra le ultime novità ad esempio, è da provare il Rouge Artist Shine On di MAKE UP FOR EVER, un rossetto ultra pigmentato e dal finish luminoso che ingrandisce immediatamente le labbra rendendole piene e levigate. Le nuance più naturali potranno essere applicate di giorno per un look sofisticato e naturale, mentre le sfumature più colorate e intense saranno perfette per la sera. I rossetti shiny sono più corposi rispetto ai gloss, donano un colore pieno e duraturo senza però rinunciare al finish luminoso del lucidalabbra.