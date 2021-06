Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non si nascondono più: dopo essere stati paparazzati insieme tra le strade di Milano per diverse settimane, si sono serviti dei social per dare la conferma ufficiale e ora non esitano a immortalarsi insieme nelle loro Stories di Instagram. Per l'ex ballerino di Amici questo è un momento importante della sua carriera, è entrato nel corpo di ballo di Battiti Live e per cinque serate sarà sul palcoscenico del festival itinerante dell'estate. Chi lo segue e lo sostiene direttamente dal backstage? Naturalmente Zorzi, che proprio sul suo profilo ha postato il primo adorabile e glamour scatto di coppia.

I look coordinato di Zorzi e Stanzani

Fino ad ora la coppia dei due Tommaso non si era mai immortalata fianco a fianco e, fatta eccezione per alcune Stories in movimento, non avevano nessuna foto insieme (almeno sui social). Di recente le cose sono cambiate e, complici i preparativi per Battiti Live, hanno posato in una versione adorabile. Zorzi e Stanzani si sono vestiti in coordinato, dando prova di essere più affiatati che mai. Hanno indossato entrambi delle camicie dalle stampe etniche con il colletto coreano e hanno completato il tutto con dei pantaloni di lino colorati ma a contrasto, rispettivamente in verde acqua e fucsia. Hanno tenuto entrambi i piedi nudi e hanno poi rivolto un sorriso raggiante alla camera.

in foto: I look coordinati dei due Tommaso

La storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Come è cominciata la storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? Tutto è partito dai social, dove, dopo aver ammirato il ballerino ad Amici, l'influencer non ha esitato a lasciare i suoi commenti manifestando un certo interesse in una potenziale conoscenza. L'incontro è poi avvenuto per davvero (non si sa se per caso o volutamente) e da allora i due sono stati beccati spesso l'uno accanto all'altro. Ora sembrano essere letteralmente inseparabili e i fan non potrebbero esserne più felici: non sono forse tra le coppie più adorabili del mondo della tv?