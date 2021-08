Tommaso Eletti dopo Temptation Island: addio felpe, ora indossa camicie colorate e mini occhiali Tommaso Eletti è stato uno dei grandi protagonisti di Temptation Island 2021, reality che ha segnato la fine della sua storia d’amore con Valentina Nulli Augusti. Ad oggi è molto seguito sui social, è proprio sul suo profilo ufficiale che ha rivelato un nuovo stile fatto di camicie colorate e mini occhiali.

A cura di Valeria Paglionico

Tommaso Eletti è stato tra i grandi protagonisti di Temptation Island 2021, reality in cui ha messo fine alla sua storia con Valentina Nulli Augusti dopo aver baciato davanti alle telecamere la single Giulia. Nonostante abbia terminato il suo viaggio nei sentimenti nelle primissime puntate, ancora oggi continua a essere seguitissimo sui social. Sarà perché l'esperienza televisiva lo ha cambiato o perché semplicemente sta crescendo, ma la cosa certa è che il 20enne ha detto addio alle felpe e agli abiti sportivi che sfoggiava fino a poco tempo fa, apparendo decisamente più trendy e cool su Instagram.

La svolta di stile di Tommaso dopo Temptation Island

A Temptation Island lo avevamo visto in versione casual tra maxi felpe col cappuccio, t-shirt colorate, jeans strappati e giacche a vento, ora Tommaso ha stravolto il suo guardaroba. Esce spesso con i suoi vecchi compagni d'avventura e non esita a immortalarsi in loro compagnia, rivelando un nuovo stile. Camicie variopinte a maniche corte, pantaloni skinny, acconciatura inedita e mini occhiali da sole (indossati anche di sera): l'ex fidanzato di Valentina sembra essere un'altra persona rispetto a quando era su Canale 5. Si tratterà di un effetto della notorietà o semplicemente di una svolta fashion?

L'ex fidanzato di Valentina Nulli Augusti cambia acconciatura

Tommaso di Temptation Island non ha rivoluzionato solo il suo armadio dopo l'esperienza su Canale 5, ha anche cambiato l'acconciatura. Se all'interno del programma il pubblico si era abituato a vederlo con dei ricci folti e vaporosi lasciati "al naturale", ora le cose sono differenti. L'ex di Valentina tira la chioma all'indietro con il gel, lasciando così il viso completamente scoperto. Certo, non ha rinunciato alla lunghezza fino alle spalle ma, confrontando le foto prima e dopo, la differenza di hairstyle diventa evidente. Tommaso si starà così preparando alla sua prossima esperienza televisiva, magari nella casa del Grande Fratello Vip?