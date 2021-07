È partita una nuova edizione di Temptation Island e, come succede ogni anno, si parla molto delle coppie che decidono di mettere alla prova la loro storia d'amore. Tra i protagonisti del programma più discussi di questo 2021 c'è Tommaso Eletti, il fidanzato di Valentina Nulli Augusti. I due vivono a Roma, hanno 19 anni di differenza ma, nonostante ciò, sembrano essere innamoratissimi. Lui ha 21, si è appena diplomato in una prestigiosa scuola internazionale della Capitale e, sebbene abbia l'aspetto di un ragazzino, negli ultimi anni è cresciuto molto. In quanti hanno visto una sua foto prima del successo? Ecco com'era Tommaso quando non avrebbe mai immaginato di fidanzarsi con una over 40.

Tommaso Eletti vive con la mamma e la fidanzata

Tommaso Eletti ha 21 anni, viene da Roma ma ha origini italo americane ed è diventato famoso grazie a Temptation Island, a cui partecipa in coppia con la fidanzata Valentina Nulli Augusti. Ha frequentato la Marymount, una prestigiosa scuola internazionale della Capitale dove si è diplomato lo scorso anno dopo essere stato bocciato una volta. Su di lui non si sa molto, non ha infatti avuto nessuna esperienza nello spettacolo prima del noto programma di Canale 5. Le cose certe sono che vive con la mamma e la fidanzata, che è molto legato alla sorella Sara (che attualmente vive a Miami) e che ama lo sport, tanto che il suo sogno è diventare istruttore di snowboard.

Com'era Tommaso Eletti da piccolo

Com'era Tommaso prima di incontrare Valentina? Considerando che i due si sono fidanzati quasi 2 anni fa, all'epoca doveva avere circa 19 anni. Spulciando il suo profilo Facebook è possibile ritrovare delle foto del passato, nelle quali appare piccolissimo al fianco della sorella Sara durante alcuni viaggi in giro per il mondo. All'epoca avrà avuto poco più di 15 anni e, sebbene vantasse lo stesso sguardo e lo stesso ciuffo fluente che ancora oggi lo contraddistinguono, era chiaro che fosse solo un teenager. Oggi è cresciuto ma non ha perso la sua aria da eterno ragazzino. Sarà stata quella a far perdere la testa alla 40enne Valentina?