Tokyo 2020, le divise bianche degli atleti italiani: sono il simbolo della purezza dello sport Giorgio Armani, da anni official outfitter degli azzurri, veste la squadra Olimpica italiana anche a Tokio 2021. Gli atleti indossano dei completi bianchi dal valore profondamente simbolico: tutte le giacche sono ecosostenibili e personalizzate con la stampa dell’intro dell’inno nazionale.

A cura di Valeria Paglionico

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 vanno in scena dal 23 luglio all'8 agosto 2021, ovvero a un anno di distanza rispetto a quanto programmato, sono stati infatti rimandati a causa della pandemia. Si tratta del primo evento sportivo internazionale in epoca post-Covid, anche se i controlli sono ancora serratissimi, visto che nonostante le restrizioni i contagi non mancano. Naturalmente le nostre attenzioni non possono che essere puntate sulla nazionale italiana, che per l'occasione sarà vestita da re Giorgio Armani. Non è la prima volta che lo stilista cura i look dei campioni sportivi del nostro paese ma, nonostante il passare degli anni, continua a essere il simbolo dell'eleganza senza tempo tipicamente italiana: ecco cosa indosserà la squadra azzurra durante le Olimpiadi 2020.

I completi iconici ed ecosostenibili della nazionale italiana

Giorgio Armani, da anni official outfitter degli azzurri, veste la squadra Olimpica italiana anche a Tokio 2021. Fin dalla cerimonia di apertura gli atleti delle diverse discipline indossano completi sportivi firmati EA7 Emporio Armani: sono tutti ecosostenibili, sono infatti realizzati in poliestere tricot shiny riciclato, e sono caratterizzati da Track Top a fondo aperto chiuso sul davanti, manica raglan, collo rialzato con forma a cratere e con zip laterale nascosta. All'interno di ogni giacca è inoltre riportato un dettaglio decisamente iconico: sul tessuto è stato infatti stampato l'intro dell'Inno nazionale.

Perché gli azzurri indossano il bianco alle Olimpiadi 2020

Il colore scelto per i look della nazionale italiana alle olimpiadi è il bianco ma la cosa che in pochi sanno è che non si tratta di un caso, la verità è che nasconde un significato simbolico ben preciso: fa riferimento alla purezza dello sport. La grafica, inoltre, è la fusione perfetta tra il tricolore nazionale e il Sol Levante giapponese, un simbolo del fatto che due mondi lontanissimi l'uno dall'altro possono trovarsi ugualmente accomunati dagli stessi valori. “Dopo le grandi soddisfazioni che i nostri atleti ci hanno recentemente regalato, seguirò le Olimpiadi con grande interesse e orgoglio. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione che conferma il mio forte legame con lo sport”, sono queste leparole con cui Giorgio Armani ha annunciato con orgoglio che avrebbe ancora una volta firmato i look dei campioni azzurri.