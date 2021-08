Tina Kunakey e Vincent Cassel, un amore senza età: celebrano l’anniversario con i loro abbracci più dolci Tina Kunakey e Vincent Cassel si sono sposati esattamente tre anni fa e hanno celebrato l’anniversario di nozze con un dolcissimo post condiviso sui social. Con una carrellata dei loro abbracci più dolci hanno dimostrato che l’amore non ha età.

A cura di Valeria Paglionico

Vincent Cassel, l'ex marito di Monica Bellucci, ha rivoluzionato drasticamente la sua vita da quando ha detto addio alla diva: è dal 2015 che ha ritrovato l'amore al fianco della giovane modella Tina Kunakey e da allora non riesce più a fare a meno di lei. I due hanno pronunciato il fatidico sì nel 2018, hanno avuto una figlia, Amazonie, e ancora oggi sono legatissimi e affiatati. Certo, a separarli ci sono 31 anni di differenza, ma, a giudicare dal profondo amore che li ha travolti fin dal primo incontro, per loro l'età è solo un numero. Nelle ultime ore hanno celebrato il terzo anniversario di nozze e non hanno potuto fare a meno di condividere la loro gioia con i followers, postando una carrellata di dolcissime foto che documentano la loro unione.

La dolce dedica di Tina Kunakey a Vincent Cassel

"Tra le tue braccia, il mio posto preferito. Buon anniversario, ti amerò per sempre", sono queste le parole che accompagnano un dolcissimo album di coppia postato da Tina Kunakey in occasione del terzo anniversario di nozze con Vincent Cassel. Nelle foto ci sono tutti i loro abbracci più belli: in strada, in riva al mare, in un momento di relax, in aeroporto, all'uscita della chiesa in cui hanno pronunciato il fatidico sì. Insomma, da sei anni i due sono innamoratissimi, sono la dimostrazione del fatto che la differenza d'età in amore non conta assolutamente nulla.

La storia d'amore che supera la differenza d'età

Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono conosciuti nel 2015 su una spiaggia di Biarritz dove l'attore va spesso a fare surf. All'inizio la modella non sapeva chi fosse, non aveva idea del fatto che nel suo passato ci fosse una indiscussa diva come Monica Bellucci, ma, vedendo le persone che lo riconoscevano in strada, gli chiese per quale motivo sembrava essere più famoso di Rihanna. Che si trattasse di una battuta spontanea o studiata a tavolino, non importa, la cosa certa è che proprio in quel momento Tina ha conquistato l'uomo che sarebbe presto diventato suo marito. Da allora non si sono mai più separati e ad oggi sono felici di poter girare il mondo fianco a fianco in compagnia della piccola Amazonie.