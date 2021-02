Sui social se ne vedono davvero di tutti i colori ma, al di là delle strambe manie che diventano virali in pochi giorni, dai tutorial per la nail-art con le carte delle gomme da masticare a quelli per realizzare gli chignon in pochi secondi, ad attirare le attenzioni degli utenti sono i profili degli influencer. La cosa particolare è che non sempre si tratta di esseri umani, sono molti gli account dedicati agli animali domestici che contano milioni di followers e che fanno invidia a coloro che sognano diventare delle celebrità su Instagram. Di recente, ad esempio, a conquistare sempre più notorietà è stato Tika the Iggy, un cagnolino con la passione per la moda che veste griffato, che ama i gioielli e che soprattutto riesce a registrare veri e propri boom di like con i suoi look glamour.

Il successo del cane fashion victim

Si chiama Tika the Iggy, è un levriero italiano, vive a Montreal e di recente è diventato una vera e propria star di Instagram. In che modo? I suoi padroni gli hanno dedicato un profilo Instagram, sul quale mostrano i look glamour che sfoggia nella sua quotidianità. Certo, in periodo pre-Covid aveva molti più eventi mondani a cui prendere parte, ma anche ad oggi non ha nulla da invidiare agli influencer famosi quando si parla di stile. A giudicare dall'oltre un milione di followers, sono moltissimi coloro che hanno cominciato a seguirlo in piena pandemia per aggiungere un tocco gioioso e fashion alle loro giornate "casalinghe".

in foto: Tika the Iggy

I look glamour di Tika the Iggy

Collane di perle, completi di lana rainbow, sciarpette con delle esuberanti piume, giacche di jeans, cappellini con i pon-pon: Tika the Iggy sembra esser un modello. Non teme la macchina da presa, è fotogenico e soprattutto detta stile tra gli influencer "canini", tanto da non avere assolutamente nulla da invidiare alle star "umane" di Instagram. Di lui ha parlato anche il settimanale MadameFigaro, anche se ha polemizzato sulla mania di vestire il proprio cagnolino come una fashion victim (moda lanciata più di 10 anni fa da Paris Hilton con i suoi chihuahua). Che si definisca il trend più o meno virtuoso, non importa, l'unica cosa certa è che Tiga è diventato una vera e propria star capace di attirare l'attenzione degli utenti del web proprio come un attore hollywoodiano.