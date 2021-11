Thomas Raggi ieri e oggi: com’è cambiato il chitarrista dei Maneskin Thomas Raggi è il chitarrista dei Maneskin e insieme al resto della band si sta godendo il successo internazionale. In quanti ricordano com’era il suo aspetto agli esordi? Avendo debuttato da giovanissimo nella musica, è cambiato molto negli ultimi anni: ecco le foto della trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono la band più richiesta del momento: dopo aver vinto Sanremo e l'Eurovision 2021 hanno cominciato a scalare le classifiche internazionali, arrivando a conquistare non solo l'Europa ma anche l'America. Si sono sempre dipinti per talento, lasciano tutti senza parole con la loro energia, spopolano con dei look genderless super glamour: insomma, hanno tutte le carte in regola per diventare delle leggende del rock, basti pensare al fatto che a poco più di 20 anni sono stati scelti per aprire il concerto dei Rolling Stones. Thomas Raggi è il chitarrista della band e, sebbene sia un po' "in ombra" rispetto al frontman Damiano David, è ugualmente amatissimo. In quanti ricordano il suo aspetto agli esordi?

Thomas Raggi, la trasformazione da X-Factor a oggi

Era il 2016 quando i Maneskin sono saliti per la prima volta sul palco di X-Factor e, sebbene non abbiano ottenuto la vittoria, sono riusciti lo stesso ad attirare le attenzioni del pubblico con il loro talento, tanto che da quel momento in poi non hanno più smesso di avere successo. All'epoca erano tutti minorenni ma avevano già il rock nelle vene.

Thomas Raggi con i Maneskin a X–Factor

Thomas, in particolare, era molto diverso rispetto a oggi: sebbene osasse con dei look originali fatti di maxi pellicce, camicie stampate e tacchi, aveva il classico viso del bravo ragazzo. Capelli biondi, sguardo angelico, neppure un filo di barba sul viso: complice la giovanissima età, il chitarrista sembrava essere un'altra persona.

Thomas e Victoria dei Maneskin nel 2018

L'evoluzione di stile di Thomas Raggi dei Maneskin

A trasformare in modo drastico Thomas dei Maneskin è stata anche la sua evoluzione di stile. Quando si esibiva con il resto della band a via del Corso indossava bermuda, sneakers e t-shirt tinta unita, mentre ad oggi è una vera e propria icona genderless.

Thomas Raggi dei Maneskin nel 2019

Si è fatto crescere i capelli, non rinuncia mai all'eye-liner sugli occhi, ha ricoperto il corpo di tatuaggi e sfoggia solo look coordinati a Damiano&Co., dalle tutine nude di Sanremo agli outfit dai dettagli fetish sfoggiati a Hollywood. Insomma, il chitarrista non è più un ragazzino, è cresciuto e ha tutte le cate in regola per imporre nuove mode e tendenze.