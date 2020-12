La collaborazione fashion più trendy dell'inverno 2020-21? Quella tra Gucci e The North Face, che hanno unito le loro forze per lanciale una esclusiva collezione di piumini e giacche a vento. Se, al di là dell'ultimo anno difficile passato prevalentemente in casa a causa della pandemia, non avete perso la voglia di esplorazione e di passeggiate outdoor, questa linea fa proprio al caso vostro, visto che a contraddistinguerla sono i cappotti e gli accessori da montagna che di sicuro diventeranno dei must-have durante la prossima stagione. Quale miglior modo di questo per dare il via al 2021 con stile?

La campagna pubblicitaria sulle Alpi

Si chiama The North Face x Gucci ed è la collezione nata dalla collaborazione tra i due brand. Per lanciarla il direttore creativo della Maison toscana, Alessandro Michele, non poteva che ideare qualcosa di unico e speciale, ovvero una campagna pubblicitaria ambientata sulle Alpi. A firmare le foto e i video è stato Daniel Shea, che ha immortalato i modelli in versione "escursionisti" tra laghi, foreste, paesaggi innevati e panorami mozzafiato. L'atmosfera evoca gli anni '70, ovvero il periodo in cui The North Face cominciava a muovere i primi passi nel mondo dell'abbigliamento outdoor, e rievoca delle spensierate vacanze tra amici.

La collezione completa sarà in vendita nei temporary store

Quali sono i capi must-have della capsule collection The North Face X Gucci? I pezzi classici del brand americano, ovvero giacche a vento, bomber, smanicati imbottiti in piumino d'oca, ma anche camicie, gonne, tute, chemisier in twill di seta, t-shirt, felpe e capi di pile. A renderli unici ed esclusivi, i colori vivaci e le stampe floreali, due tratti distintivi della Maison diretta da Alessandro Michele. Tutti gli abiti e gli accessori sono genderless e, come se non bastasse, riflettono l'impegno di entrambi i marchi a favore dell'ecosostenibilità, dato che sono stati realizzati con tessuti d'archivio, nylon riciclato e materiale rigenerato. La linea verrà distribuita in una selezione limitata online e in versione completa nei Gucci Pin temporanei, una sorta di store negli store, dove i motivi floreali la faranno da padrone, creando degli effetti speciali sulle facciate.