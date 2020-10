L'inverno si avvicina e, complici le prime giornate di freddo, è arrivato il momento di rispolverare gli abiti pesanti. In occasione della London Fashion Week dedicata alle collezioni Autunno/Inverno 2020-21, è stata lanciata la linea must-have di stagione. Si tratta di una capsule nata dalla collaborazione tra MM6 Maison Margiela, la seconda linea della nota griffe, e il brand specializzato in outwear, The North Face, che insieme hanno dato vita a degli esclusivi piumini tecnici e colorati. La limited edition si chiama MM6 | The North Face e si rivelerà perfetta per aggiungere un tocco trendy alle prossime giornate piovose e gelide.

I piumini di The North Face diventano customizzabili

MM6 Maison Margiela e The North Face hanno unito le loro forze, fondendo precisione tecnica e funzionale e prodezza concettuale. Il risultato è stato MM6 | The North Face, l'esclusiva collezione di capi pensati per affrontare le condizioni atmosferiche estreme. A livello di offerta, non si tratta di una novità per il brand leader del settore outwear ma la cosa particolare è che tutti i piumini e i pile sono stati reinterpretati con uno spirito creativo unico, con dei dettagli customizzabili che rendono la loro silhouette più decisa e avant-guarde. Ogni capo è composto da pezzi staccabili e sovrapponibili, così da aumentarne le proprietà protettive e isolanti, sono stati realizzati in tessuti autentici e altamente performanti. La palette di colori proposta è stata arricchita con delle nuance molto più accese, dal blu cobalto al viola, fino ad arrivare al verde bottiglia e all'arancio.

I prezzi della collezione MM6 | The North Face

Della capsule collection fanno parte tutti i modelli di punta di The North Face, dall’Hymalayan Coat con cappuccio al Mountain Kaban a mantella, fino ad arrivare al piumino Nuptse realizzato con piume di isolamento riciclate. La Denali jacket, invece, è diventata più lunga, così da poter essere portata anche come un vestitino, mentre la sua parte superiore può diventare giromanica con un avanzato triplo sistema di zip. Come ultima cosa, i numeri del logo MM6 sono stati ingranditi e ricamati a specchio. MM6 | The North Face è disponibile nelle principali boutique MM6 e The North Face, in selezionati multibrand e siti e-commerce. I prezzi? Si parte da un minimo di 250 euro per una borsa da portare a tracolla o in spalla e si arriva a 1.290 euro per il maxi parka Himalayan.