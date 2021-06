Ricordate Taylor Hill, uno dei più amati angeli di Victoria's Secret? Dopo che per anni ha spopolato in passerella con la sua bellezza mozzafiato, oggi si torna a parlare di lei. Questa volta, però, il suo fascino e il suo splendore non c'entrano nulla, è diventata protagonista di una delle proposte di matrimonio più romantiche di tutti i tempi. Ha approfittato delle temperature bollenti degli ultimi giorni per concedersi una vacanza nel sud Italia con il fidanzato Daniel Fryer e, sullo sfondo di un tramonto mozzafiato, ha ricevuto il tanto ambito anello di diamanti. Al motto di "Ti amerò per sempre", la top non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, lasciando senza fiato i suoi fan.

L'ex angelo di Victoria's Secret si sposa

Taylor Hill e Daniel Fryer si sono fidanzati poco più di un anno fa, era febbraio 2020 quando sono stati paparazzati per la prima volta insieme e la cosa all'epoca fece non poco discutere, visto che pochi mesi prima la modella aveva messo fine alla sua lunga storia con Michael Stephen Shank. Nonostante non si tratti di una relazione decennale, i due sembrano essere innamoratissimi e affiatati, tanto da non ver paura di compiere il grande passo fianco a fianco. Quale migliore occasione di una vacanza sul mediterraneo per chiedere la mano alla propria compagna? È proprio quanto fatto da Fryer che in ginocchio e con l'anello di diamanti in un cofanetto di velluto ha promesso amore eterno all'ex angelo. La risposte di Taylor? Assolutamente sì.

Il maxi anello di fidanzamento di Taylor Hill

"Sei il mio migliore amico, la mia anima gemella. Ti amerò per sempre", sono state queste le parole con cui la modella ha documentato la romantica proposta di nozze, aggiungendo nella didascalia anche la data in cui è avvenuta. Cosa indossava per un momento tanto emozionante? Un maxi dress a balze in fucsia e dei sandali nude leggermente alla schiava, uno dei modelli must-have di stagione. Il vero protagonista degli scatti, però, è l'enorme anello di diamanti. Si tratta di un prezioso in oro bianco con una grassa pietra centrale taglio smeraldo circondato da micro diamanti scintillanti. Secondo molti gioiellieri, dei monili simili hanno un significato ben preciso: le gemme rappresentano il passato, il presente e il futuro e sono perfetti come simbolo di buon augurio.