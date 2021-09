Stella, la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith dalla bellezza acqua e sapone Si chiama Stella del Carmen Banderas Griffith ed è la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith che vuole rinunciare al cognome della mamma. Ha ereditato fascino e stile dai genitori ma, nonostante il cognome “famoso”, è rimasta una ragazza “normale” che va fiera della sua bellezza acqua e sapone.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Stella del Carmen Banderas Griffith ed è la figlia nata dal matrimonio ormai finito tra Antonio Banderas e Melanie Griffith. Il motivo per cui si parla molto di lei? Non vuole più il cognome della madre e ha chiesto al tribunale di Los Angeles di intervenire sulla questione, così da accorciare il suo nome e da rimanere solo Stella del Carmen Banderas. Dietro questa scelta non si nasconderebbe nessuno screzio, semplicemente la ragazza non usa mai Griffith sui documenti, dunque si tratterebbe di una questione di comodità. Nell'attesa che il giudice approvi o meno la richiesta, non resta che ammirare la bellezza e il fascino che la 25enne ha ereditato dai genitori famosi.

Stella Banderas sogna di diventare attrice

Stella Banderas è nata nel 1995 ed è l'unica figlia del divo spagnolo. Sebbene abbia vissuto gran parte della sua vita lontana dai riflettori, a soli 3 anni i genitori l'hanno fatta debuttare come attrice. Nel 1999 ha infatti recitato nel film Pazzi in Alabama, pellicola diretta da entrambi i genitori, ma poi ha preferito vivere il resto dell'infanzia in modo "normale". Sebbene abbia vissuto a stretto contatto con lo show business, cosa che le ha permesso di passare intere giornate sul set e di visitare tutto il mondo, è rimasta con i piedi per terra. Sogna di diventare una diva ma, piuttosto che limitarsi a sfruttare il cognome noto, ha deciso di studiare alla scuola di recitazione di Stella Adler a New York e in contemporanea frequenta anche la facoltà di Letteratura e Narrativa alla University of Southern California.

Stella, la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith

Lo stile trendy di Stella Banderas

Nonostante il cognome che non lascia spazio a dubbi, Stella Banderas conta "solo" poco più di 170mila followers sui social. Ha i capelli biondi, un corpo mozzafiato, lo sguardo profondo e un fascino irresistibile che ha ereditato dai genitori. La notorietà e le parentele "importanti" (è anche sorellastra di Dakota Johnson) non l'hanno cambiata, è rimasta una ragazza acqua e sapone che preferisce rimanere al naturale piuttosto che osare troppo con il make-up. Cosa dire, invece, del suo stile? Tra crop top, stampe cartoon e completi total pink, Stella avrebbe tutte le carte in regola per diventare una vera e propria fashion influencer.