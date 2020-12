La Stella di Natale è la pianta dai fiori rossi diventata il simbolo delle feste, tanto che praticamente tutti ne hanno almeno una in casa fin dai primi giorni di dicembre. Il suo nome botanico è Euphorbia pulcherrima, anche se viene chiamata Poinsettia in onore di Joel Roberts Poinsett, il primo ambasciatore americano in Messico, nonché il primo uomo che l'ha esportata al di fuori del suo paese, trasformandola in un vero e proprio must-have natalizio. Solitamente quelle comunemente in vendita non superano mai il metro di altezza e tendono ad appassire nel giro di 1-2, la verità, però, è che, se curate nel modo giusto, possono diventare dei piccoli alberi. Ecco quali sono i segreti da seguire per fare durare queste piante il più a lungo possibile.

Dal trasporto alla scelta della posizione

Sapete come scegliere la Stella di Natale migliore al supermercato e come trasportarla nel tragitto verso casa senza rovinarla? Ecco quali sono tutti gli step da seguire:

– La Stella di Natale è una pianta tropicale, dunque non va messa all'aria aperta ma in un luogo caldo, illuminato ma senza luce diretta e privo di correnti d'aria, un esempio? Vicino alla finestra. La temperatura ideale per preservare la sua salute, inoltre, è tra i 15 e i 22 gradi. Usare il concime – Il vero segreto per far durare la pianta il più a lungo possibile? Servirsi di un concime, meglio se liquido e ad hoc per le piante d'appartamento, da usare una volta alla settimana a partire dal mese successivo al suo acquisto.

Come e quando annaffiare la Stella di Natale

Annaffiare nel modo giusto la Stella di Natale è fondamentale per tenerla in salute e farla durare a lungo. Quando e quanto spesso bisogna farlo? Ecco tutti i consigli da seguire: