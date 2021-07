Stella Bossari compie 18 anni: per il compleanno abbina l’abito cut-out ai camperos black&white Stella Bossari ha raggiunto un traguardo importante: oggi la figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossai compie 18 anni. I dolci auguri social della mamma non sono mancati ma è stato il suo look trendy ad attirare le attenzioni: per il compleanno ha infatti un abito cut-out a degli audaci camperos.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata importante per Stella Bossari: la figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari ha compiuto 18 anni e non ha potuto fare a meno di celebrare il traguardo sui social. Fin dalle prime ore del mattino è stata la mamma a farle delle dolci dediche social ma, non appena si è svegliata, non ha esitato a mostrare il look scelto per la giornata speciale. Essendo un'indiscussa icona di bellezza e di stile, non poteva che scegliere qualcosa di super trendy. Tra scollature audaci, tagli cut-out rivelatori e scarpe must-have, la giovane influencer ha dato prova di non avere rivali quando si parla di outfit fashion. Ora che ha raggiunto la maggiore età comincerà a seguire le orme dei genitori nel mondo della tv?

Stella Bossari, il look trendy per i 18 anni

Stella Bossari poteva mai rinunciare alla passione per la moda per i suoi 18 anni? Assolutamente no e ne ha approfittato per sfoggiare l'ennesimo look super glamour. In alcuni scatti accompagnati dalla didascalia "Eighteen" la figlia di Filippa e Daniele è apparsa meravigliosa e trendy con indosso un lungo abito bianco, un modello fresco con le spalline sottili, una scollatura generosa che ha messo in risalto il décolleté e degli audaci tagli cut-out sui fianchi (un vero e proprio must-have di stagione). Per completare il tutto ha scelto degli originali camperos bianchi e neri, non temendo affatto le temperature bollenti degli ultimi giorni. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, aggiungendo un tocco principesco alla sua immagine.

Stella Bossari in bianco per i 18 anni

La dolce dedica di mamma Filippa Lagerback

La mamma è sempre la mamma e Filippa Lagerback ne ha data l'ennesima prova: è stata lei la prima a fare gli auguri alla figlia Stella per i 18 anni. Quale occasione migliore di questa per condividere una dolce dedica social? La conduttrice ha postato una serie di foto mamma figlia nelle quali documenta la crescita della piccola di casa Bossari. Nel primo scatto quest'ultima è neonata e adorabile, poi si passa a un tenero ritratto di famiglia con papà Daniele e infine c'è un selfie più recente in cui le due appaiono affiatate e sorridenti. Nella didascalia la svedese ha poi scritto: "18 anni di gioia e amore, sei vita e luce, un dono prezioso. Auguri Pulce del mio cuore!".