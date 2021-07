Stefano De Martino è uno dei volti più amati della tv italiana, è diventato famoso dopo aver partecipato a una delle prime edizione di Amici di Maria De Filippi e, sebbene ad oggi abbia abbandonato la danza, continua ad attirare tutti i riflettori su di sé. È stato spesso al centro del gossip a causa delle sue storie d'amore, dal matrimonio con Belén Rodriguez al flirt con Mariacarla Boscono, ma ad oggi è determinato a far parlare di lui solo per i suoi successi professionali. Dopo aver ricoperto i panni del giudice ad Amici, ora è pronto per lanciarsi in una nuova esperienza e la cosa particolare è che lo farà con un look decisamente inedito.

Stefano De Martino dice addio alla barba

Ci eravamo ormai abituati a vedere Stefano De Martino con una barba incolta dallo stile ribelle ma di recente le cose sono cambiate. In una delle sue Stories Instagram l'ex ballerino si è immortalato in primissimo piano con il viso sbarbato e un baffo folto in pieno mood anni '70. Per quanto riguarda i capelli, ha tenuto il taglio invariato, mentre in fatto di look ha detto addio alle giacche e alle camicie, preferendo una più pratica polo. Sebbene con i baffi sia decisamente diverso rispetto al solito, Stefano non ha perso la bellezza che da sempre lo contraddistingue. Si tratterà di una piccola rivoluzione estiva o di un cambiamento definitivo?

in foto: Il nuovo look di Stefano De Martino

Stefano De Martino debutta al cinema

Il motivo per cui Stefano De Martino ha cambiato look in modo tanto drastico? Il desiderio di rivoluzionare la sua immagine non c'entra nulla, l'ex ballerino di Amici sarebbe semplicemente alle prese con una nuova ed esclusiva esperienza. Durante un'ospitata al Festival del Cinema e della Tv di Benevento ha infatti dichiarato di aver ottenuto una parte in un film, anche se per il momento ha preferito mantenere ogni altra informazione top secret. Il piccolo indizio che fa riferimento al debutto sul grande schermo? L'emoticon a forma di ciak che ha applicato sotto la sua foto con i baffi. Quand'è che lo vedremo al cinema con questo nuovo look?