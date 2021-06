Gli ultimi mesi per Stash sono stati particolarmente felici: oltre a ricoprire i panni del giudice durante l'ultima e fortunatissima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha raggiunto anche un altro importante traguardo, è diventato papà. Cinque mesi fa la compagna Giulia Belmonte ha messo al mondo la figlia Grace, coronando così il suo sogno di essere genitore. Oggi la dolce famigliola ha celebrato il battesimo della bimba e non ha potuto fare a meno di condividere il momento emozionante sui social. Il cantante dei The Kolors ha dato il meglio di lui in fatto di stile, apparendo originale e sofisticato in un completo colorato e griffato.

Il battesimo a Ravello della piccola Grace

Stash e la compagna Giulia Belmonte hanno battezzato Grace, la loro prima figlia nata 5 mesi fa. Per rendere l'evento davvero speciale hanno deciso di organizzare tutto in costiera amalfitana, per la precisione a Ravello, dove hanno passato qualche giorno di vacanza nel più totale relax, documentando passeggiate e momenti di spensieratezza sui social. Il rito è stato celebrato nella splendida cornice del Duomo e, come si evince dalle foto, i festeggiamenti dovrebbero essere continuati in un ristorante locale. Come si è concluso il mini ricevimento? Con una maxi torta a base di delizie a limone, il dolce simbolo del luogo.

in foto: Il battesimo di Grace

I look di Stash, Giulia Belmonte e Grace

Il dettaglio che ha attirato maggiormente le attenzioni dei fan? I look griffati di mamma, papà e figlia. La dolce famiglia si è rivolta all'eleganza e all'esuberanza di Dolce&Gabbana, apparendo super sofisticata durante la cerimonia. Stash ha optato per un completo su misura con camicia e pantaloni bianchi, cravatta blu notte e giacca doppio petto sui toni del cobalto con i profili decorati con delle stampe geometriche. Mamma Giulia ha preferito il classico tubino di pizzo della Maison siciliana, un modello in bianco con la gonna al ginocchio abbinato a una mini giacca di raso e a dei décolleté in tinta. La più raffinata? La piccola Grace, apparsa splendida in un abitino di pizzo con le ballerine coordinate. Insomma, il frontman dei The Kolors non ha voluto rinunciare al lusso durante un evento tanto speciale, dando prova di essere un'indiscussa icona fashion.