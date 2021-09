Spesa online: fino al 60% di sconto su alimentari e prodotti per la casa Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi prodotti per la tua spesa a casa. Farine , conserve, cibi e bevande, fino ai prodotti per gli animali domestici. Inoltre, fino al 30 settembre sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto del 20%. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti in offerta. Scopriamo quali sono!

Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi articoli per la spesa a casa. Sul noto marketplace è possibile trovare infatti, tutto quello che serve per riempire la propria dispensa. Detersivi, acqua, farina e anche i prodotti per gli animali domestici: eBay pensa proprio a tutti!

In più, fino al 30 settembre 2021, sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto del 20% per aumentare il risparmio.

In questo articolo abbiamo raccolto alcuni dei migliori prodotti in offerta. Vediamo insieme quali sono!

Come utilizzare il coupon del 20%

Per poter usufruire di un ulteriore sconto del 20% sui prodotti selezionati, è necessario utilizzare il codice PROMOSPESASEPT che trovate anche nella sezione dedicata del sito di eBay. Una volta aggiunti al carrello uno o più prodotti inclusi nella selezione su cui è attivo il coupon, basterà inserire il codice promo lì dove richiesto e procedere al pagamento. É possibile utilizzarne 3 per ogni utente fino al 10 settembre 2021 alle 23.59.

Il coupon, infine, è valido solo sui prodotti inclusi in alcune categorie come cibi e bevande, articoli per gatti, articoli per cani, articoli per la pulizia e il bucato, ricambi per lavastoviglie, ricambi per lavatrici e asciugatrici, pannolini, articoli per la bellezza e la salute, articoli per la cura della persona.

Fino all'60% di sconto sulla spesa per la casa

-60% di sconto sulle Pastiglie Fairy Platinum: la confezione è da 110 pastiglie. Agisce sulla rimozione del grasso anche dal filtro e lascia la lavatrice pulita e profumata. Inoltre, previene il calcare e l'accumulo di grasso nel sistema di scarico.

-55% di sconto su Dixan Detersivo Liquido: il pacchetto si compone di 4 flaconi di detersivo per lavatrice alla lavanda. Rimuove le macchie e dona brillantezza e freschezza ai capi grazie alla tecnologia Pulito Profondo. Penetra in profondità, nelle fibre dei tessuti, e rimuove ogni singola particella di sporco, anche le più piccole.

-50% di sconto su Swiffer Kit Scopa: si compone di 26 panni cattura polvere e da 23 panni umidi lavapavimenti. La testina della scopa è snodabile a 360° per consentire di raggiungere le superfici più difficili. Le fibre dei panni catturano e bloccano la polvere, i peli e gli allergeni.

-40% di sconto sulle Pastiglie Powerball: il detersivo in pastiglie Finish Powerball Classic, nella confezione da 300 tavolette. Questo detersivo è in forma di tavolette monodose, ed è composto da tre comparti che si attivano automaticamente al momento opportuno del ciclo di lavaggio.

-27% di sconto sulle Salviette Napisan: il kit si compone di 5 confezioni di 80 salviette, per un totale di 400 salviette. Ha un potere sgrassante in grado di rimuovere germi e batteri, grasso, residui di cibo bruciato e di sapone da qualsiasi tipo di superficie. La loro formula è studiata appositamente per igienizzare quotidianamente in profondità e con il minimo sforzo.

Fino al 55% di sconto su alimentari e bevande

-53% di sconto su Berni Condipasta: la confezione si compone di 3 vasetti misti al pesto per condire la pasta. Inoltre, in regalo anche un contenitore. Una confezione al pesto rosso con pomodori secchi e melanzane; un pesto verde con zucchine grigliate e un pesto ai carciofi.

-20% di sconto sulla Farina Fioreglu Caputo: la farina senza glutine con granulometria calibrata, per una facile idratazione e un'ottima lavorabilità. Si tratta di una miscela di amidi perfettamente bilanciati per la preparazione della pizza senza glutine.

-20% di sconto su Rio Mare tonno all'olio di oliva nel formato gran risparmio da 7 scatolette da 80g ciascuna.

-10% di sconto sulla farina 0 Mulino Caputo: la confezione da 10 kg composta da un'accurata selezione di materie prime 100% naturali senza additivi né conservanti che assicura volume e sofficità degli impasti grazie all'alta capacità fermentativa naturalmente presente nei grani.

Fino al 50% di sconto su prodotti per animali domestici

-50% di sconto su 198 Pedigree Dentastix: la confezione Large Medium Small Igiene Orale Cane si compone di 3×56 + 30 in omaggio.

-23% di sconto su Cesar Ricette di Campagna: composto da 28 vaschette con manzo, pasta e carote. Inoltre, sono presenti anche 14 vaschette in omaggio. Ideale per i cani di piccola taglia.

-20% di sconto su Monge Grain Free, disponibile in vari gusti, come acciughe e patate, salmone, anatra e patate. Oltre allo sconto del 20%, acquistando ben due sacche, riceverete la terza in omaggio.