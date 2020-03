Sossio Aruta è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip e, anche se è entrato "in ritardo" all'interno della casa, è riuscito a farsi notare grazie alla sua forza e alla sua energia. Anche se non tutti lo considerano un personaggio, "famoso", gli appassionati di tv di sicuro ricorderanno le sue numerose apparizioni televisive. La prima volta che è apparso sul piccolo schermo era il 2004 e lui faceva parte della squadra di calcio del Cervia che divenne protagonista del reality sportivo "Campioni – Il sogno". Successivamente ha partecipato a Uomini e Donne Senior e a Temptation Island Vip, distinguendosi sempre per il suo animo "da leone". Basta confrontare le foto del passato con quelle attuali per capire che il suo aspetto è cambiato non poco col passare del tempo.

Agli esordi portava i capelli mossi a caschetto con due ciuffi a cuore sulla fronte come richiedeva la moda del momento, non aveva neppure un filo di barba e incantava le spettatrici con i suoi penetranti occhi azzurri. Ha sempre vantato un corpo muscoloso e curato che col tempo ha ricoperto di tatuaggi ma è evidente che ancora oggi sa come tenersi in splendida forma. I dettagli che sono cambiati? Ora porta la barba folta e brizzolata, ha tagliato la chioma e ha detto addio agli abiti sportivi per lasciare spazio a camicie, giacche, pantaloni aderenti e mocassini. Come se non bastasse, l'avanzare dell'età ha fatto comparire qualche segno del tempo sul viso. Certo, alla soglia dei 50 anni continua a essere un bell'uomo, ma il matrimonio finito, la relazione con Ursula e i due figli lo hanno reso più maturo. Diventerà lui il protagonista delle prossime puntate del GF?