Gli smalti adesivi, o nail patch, sono delle pellicole colorate che aderiscono perfettamente alla forma e alla lunghezza delle unghie, grazie una sostanza che fa da collante. Si tratta di un'alternativa più pratica al classico smalto per unghie, che non richiede nessun tempo di asciugatura e dall'applicazione facile e veloce. Difatti, per utilizzarli bisogna semplicemente incollare l'adesivo scelto all'unghia e limare gli eccessi.

È una moda che arriva dagli USA e che sbarca in Italia grazie ai look sfoggiati da celebrities e personaggi dello spettacolo. Difatti, sono comodi e versatili, capaci di rivoluzionare completamente lo stile. Ma quanto dura uno smalto adesivo? La durata degli adesivi per unghie dipende molto dall'affidabilità dell'azienda produttrice ma anche dai materiali e dalle attività quotidiane che siamo soliti intraprendere. In linea generale, in base alle abitudini personali e alla resistenza, uno smalto adesivo potrebbe durare fino a due settimane; anche con l'aiuto di uno strato di top coat o smalto trasparente che funge da rivestimento protettivo.

Sono molte le aziende del settore beauty che scelgono di produrre nail patch, da Sephora a Kiko, passando per Essie o Essence, anche se in commercio esistono diverse tipologie di adesivi per unghie, disponibili anche su Amazon, prodotti da brand noti, come L'Orèal.

Prima di scoprire quali sono i migliori smalti adesivi, vediamo come applicarli correttamente e perché utilizzarli può rivelarsi estremamente vantaggioso.

Come applicare gli smalti adesivi

L'applicazione degli smalti adesivi non richiede operazioni particolarmente complesse. Infatti, attraverso dei semplici step sarà possibile ottenere un risultato soddisfacente in pochi minuti. Per usare i nail patch nel modo corretto, dunque, bisogna:

Per prima cosa, pulire le unghie e spingere indietro le cuticole in anticipo

e spingere indietro le cuticole in anticipo Successivamente, rimuovere la pellicola dagli adesivi e sollevare il patch scelto con una pinzetta

dagli adesivi e sollevare il patch scelto con una pinzetta A questo punto, incollare l'adesivo delicatamente all'unghia premendo più volte al di sopra di esso

delicatamente all'unghia premendo più volte al di sopra di esso In seguito, usare la lima per levigare i bordi delle unghie e eliminare la parte in eccesso dello sticker

per levigare i bordi delle unghie e eliminare la parte in eccesso dello sticker Al termine di questa operazione, applicare un top coat , un gel specifico o uno smalto trasparente

, un gel specifico o uno smalto trasparente Infine, ricordare che è raccomandabile non bagnarsi le mani con acqua calda per almeno due ore dopo l'applicazione

Per togliere lo smalto adesivo, invece, è necessario immergere le mani in una bacinella con dell'acqua calda e attendere qualche minuto. Vi basterà sfregare le mani e i nail patch andranno via. In alternativa è possibile anche rimuovere lo smalto adesivo sollevandolo con una pinzetta dall'unghia: si tratta di un'operazione più veloce ma, nel caso in cui non si avesse dimestichezza, consigliamo di seguire il primo metodo.

Perché utilizzare lo smalto adesivo?

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi degli smalti adesivi? Tra i fattori che ne determinano l'acquisto e da considerare positivi, ci sono:

è veloce da applicare : quando non si ha tempo per impegnarsi con l'applicazione dello smalto tradizionale oppure non si ha modo di andare dall'estetista, gli adesivi per unghie risolvono velocemente il problema.

: quando non si ha tempo per impegnarsi con l'applicazione dello smalto tradizionale oppure non si ha modo di andare dall'estetista, gli adesivi per unghie risolvono velocemente il problema. non esistono tempi di asciugatura : attendere che lo smalto classico si asciughi rimarrà solo un ricordo, così come aspettare fin troppo tempo prima di procedere con le attività quotidiane.

: attendere che lo smalto classico si asciughi rimarrà solo un ricordo, così come aspettare fin troppo tempo prima di procedere con le attività quotidiane. si può cambiare velocemente fantasia o colorazione : per chi ama cambiare look, la scelta dei nail patch è ideale.

: per chi ama cambiare look, la scelta dei nail patch è ideale. non sbavano : sono in grado di adattarsi perfettamente alle unghie e, differentemente dallo smalto classico, con gli adesivi per unghie non esistono sbavature o errori di applicazione.

: sono in grado di adattarsi perfettamente alle unghie e, differentemente dallo smalto classico, con gli adesivi per unghie non esistono sbavature o errori di applicazione. è possibile eliminare lo smalto adesivo senza l'uso di solventi: si tratta di un vantaggio importante contro i prodotti chimici e, in generale, per una vita più green.

Di contro possiamo affermare che alcuni smalti adesivi abbiano una durata limitata. Inoltre, per alcuni potrebbe risultare difficile l'applicazione al momento di limare le parti in eccesso e dare al nail patch la forma dell'unghia.

I 10 migliori smalti adesivi del 2021

Di seguito elencheremo la classifica dei migliori smalti adesivi o nail patch di quest'anno. Li abbiamo selezionati tenendo conto dei pro e dei contro nelle recensioni, dell'affidabilità e, soprattutto, della durata. Cerchiamo di capire come usare gli adesivi per unghie e quali sono i migliori nail patch disponibili su Amazon!

1. L'Oréal Paris

Lo smalto adesivo della L'Oréal Paris è una delle soluzioni sinonimo di qualità e affidabilità. Questo perché quando si parla della L'Oréal Paris si fa riferimento a un'azienda dalla storia importante: ben 110 anni nel settore beauty e make-up. La proposta della nota azienda fa riferimento a una confezione da 18 stickers adesivi in grado di aderire perfettamente alle unghie. Si può scegliere tra diverse colorazioni: oro, oro polvere, blu a strisce, nero e argento. Il prodotto, inoltre, garantisce una facilità di applicazione con zero margine di errori e una durata dello smalto che va oltre i 10 giorni.

Pro: la maggior parte degli utenti segnalano una durata addirittura maggiore rispetto a quella indicata dall'azienda; circa 15 giorni. Questo, insieme alla facilità di applicazione, si considerano i fattori positivi che rendono il prodotto della L'Oréal Paris estremamente valido.

Contro: seppur poche, alcune criticità si riscontrano nel momento in cui si cerca di far aderire lo smalto adesivo all'unghia.

2. Flofia

La proposta di Flofia fa riferimento a un vero e proprio kit da 16 fogli di smalto adesivo per unghie, capace di soddisfare gusti e esigenze differenti. Difatti, le colorazioni vanno da nuance neutre a tonalità più accese; eventualmente impreziosite da decorazioni e glitter. Inoltre, dal momento che i nail patch misurano dagli 8 ai 15 mm, con 7 lunghezze differenti da poter selezionare, si adattano perfettamente a unghie di diverse dimensioni. Il prodotto di Flofia, infine, non è tossico perché realizzato in resina di alta qualità; in grado di adattarsi a unghie naturali, con smalto classico, con gel UV o alle unghie finte.

Pro: tra gli aspetti positivi che si evidenziano, gli utenti menzionano la versatilità delle colorazioni disponibili, l'aggiunta di due mini limette alla confezione e il rapporto qualità-prezzo.

Contro: per un'applicazione corretta, consigliamo di utilizzare la lima per far sì che lo smalto adesivo riesca ad aderire perfettamente all'unghia in tutta la sua lunghezza.

3. Anyasen

Il kit per smalto adesivo di Anyasen propone un ventaglio di colorazioni a tinta unita che spaziano dai colori neutri ai colori più scuri, per passare a tonalità pastello. L'aggiunta di decorazioni come pois, puntini o striscette, permette di divertirsi con le combinazioni. La fornitura della Anyasen è di 15 fogli da più di 200 pezzi e due lime per l'applicazione. Si adattano facilmente a unghie di forma differente dal momento che le misure vanno dagli 8 mm ai 15 mm di spessore. Infine, dato il design di tendenza, sono consigliabili sia per un uso quotidiano sia per un salone professionale.

Pro: tra i fattori positivi emergono senz'altro la perfetta aderenza all'unghia e la resistenza dei nail patch; che si dimostrano quasi inalterabili anche dopo le più svariate attività domestiche.

Contro: per fare in modo che lo smalto adesivo duri più a lungo, consigliamo di seguire correttamente tutti i passaggi, applicando di tanto in tanto anche del gel trasparente o del top coat.

4. Augoog

Il kit proposto da Augoog comprende 14 fogli di smalti adesivi, ognuno dei quali si contraddistingue per colori e decorazioni differenti. Dai fogli a tinta unita a quelli che riportano adesivi con le fasi lunari, con glitter o con diamantini, è possibile scegliere tra varie combinazioni in base a necessità e gusti personali. Si tratta di fogli di smalto adesivo ideali sia per uso domestico sia per uso professionale: questo perché le fascette da incollare si adattano perfettamente alle più svariate forme di unghie e anche su quelle finte. Si utilizzano facilmente anche solo per decorare la punta delle unghie, per realizzare una manicure originale.

Pro: gli utenti che hanno acquistato il prodotto della Augoog hanno evidenziato una capacità di resistenza fuori dalle aspettative. C'è da considerare anche il fattore smalto trasparente o top coat da passare per una durata maggiore.

Contro: consigliamo di applicare lo smalto adesivo con attenzione e senza fretta, in modo da evitare bolle d'aria.

5. Mwoot

Gli adesivi per unghie della Mwoot propongono tonalità di colori di tendenza che dal bordeaux, quindi più invernale, passano al verde petrolio. Ognuno degli otto fogli presenta colori differenti e decorazioni particolari: come, ad esempio, simboli, strisce, pois o cuori. Si distinguono perché capaci di durare a lungo, grazie il sistema di colla solida 3M che assicura una resistenza maggiore rispetto a altre proposte simili. Infine, i fogli di smalto adesivo della Mwoot sono anche impermeabili, ideali da applicare su smalto, gel UV, unghie acriliche o artificiali.

Pro: il prodotto della Mwoot si valuta positivamente per adesione e rapporto qualità-prezzo. Inoltre, altra nota apprezzata è la durata: alcuni utenti, infatti, sottolineano la capacità dello smalto adesivo in questione di durare oltre una settimana.

Contro: consigliamo di utilizzare la lima inclusa nella confezione per smussare bene gli angoli e far aderire perfettamente gli adesivi alle unghie.

6. Maitys

I nail patch di Maitys si compongono di 16 fogli multicolore con smalto adesivo di diversa dimensione, capace di adattarsi a unghie dalle lunghezze più disparate. Nella confezione si presenteranno colorazioni a tinta unita o glitterate, che dal rosa antico arrivano a colori più scuri ed eleganti. Date le dimensioni differenti degli adesivi, è possibile optare per questa soluzione anche nel caso in cui si voglia effettuare una pedicure; quindi idonei anche per le unghie dei piedi. Infine, il materiale utilizzato per realizzare questi nail patch è l'inchiostro in resina, il che significa che il prodotto in questione non è tossico ed è anche inodore.

Pro: la maggior parte degli utenti si sofferma sulla semplicità di utilizzo e la comodità con cui gli adesivi si adagiano sulle unghie. Inoltre, anche la disponibilità di diversi colori a tinta unita è molto apprezzata.

Contro: seppur in pochi, alcuni utenti evidenziano la frequente possibilità di rovinare o staccare i nail patch durante le attività quotidiane. Per tale motivo raccomandiamo di fare attenzione all'aderenza e di applicare uno strato di smalto trasparente all'occorrenza.

7. Agatha L.

Gli adesivi per unghie presentati da Agatha L. si caratterizzano per materiali di alta qualità, in particolare la resina, che assicurano una certa sicurezza generale del prodotto. Dai colori pastello a quelli accesi, fino a tonalità più scure, i nail patch di Agatha L. si contraddistinguono per la lucentezza e la lunga durata. La confezione è comprensiva di 10 fogli di smalto adesivo e di una lima per smussare e adattare perfettamente lo sticker all'unghia. Infine le dimensioni dei singoli nail patch vanno dagli 8 ai 15 mm., misure adattabili a unghie di diversa forma e dimensione.

Pro: le valutazioni in merito alla proposta di Agatha L. si focalizzano principalmente sull'adattabilità degli stickers, capaci di conformarsi perfettamente a unghie di lunghezza differenti. Altro fattore importante e da non sottovalutare è la buona resistenza generale del prodotto.

Contro: per fare in modo che il prodotto aderisca in maniera adeguata alle unghie è consigliabile seguire puntualmente le indicazioni e successivamente passare uno strato di top coat.

8. Fodlon

Lo smalto adesivo di Fodlon riguarda nail patch esclusivamente glitterati su base colorata e sfumata. Si tratta di un prodotto autoadesivo, facile da applicare e da rimuovere e adattabile a unghie di diversa forma e dimensioni. La caratteristica principale della proposta della Fodlon sta nella durata: a quanto dichiarato dall'azienda, lo smalto adesivo può durare fino a due settimane. La confezione si compone di 14 fogli di glitter, ideali sia per un uso domestico sia per un uso professionale.

Pro: gli utenti che hanno acquistato il prodotto di Fodlon ne hanno apprezzato l'eccellente rapporto qualità-prezzo e l'adesione perfetta all'unghia. Inoltre, anche la fantasia sfumata e con glitter è molto amata, specie da sfoggiare durante occasioni importanti.

Contro: consigliamo di far trascorrere del tempo tra un'applicazione e l'altra in modo da non stressare eccessivamente le unghie.

9. Melliex

Gli smalti adesivi di Melliex sono particolarmente resistenti perché impermeabili e, dunque, capaci di resistere all'acqua e le attività quotidiane in casa. Inoltre, sono realizzati in inchiostro di resina, materiale di qualità non tossico e in grado di non sottoporre le unghie a tensioni importanti. La confezione si compone di 12 fogli dalle colorazioni più diverse: dai colori a tinta unita a quelli glitterati, passando per quelli sfumati o con stickers e decorazioni varie. Infine, con questi smalti adesivi è possibile scegliere tra 8 grandezze diverse così da adattare i nail patch a unghie di tutte le forme e lunghezze.

Pro: i commenti positivi si focalizzano principalmente sulla durata dei nail patch, che va dai 7 ai 14 giorni. Inoltre, anche la disponibilità di colorazioni e fantasie originali è molto apprezzata.

Contro: le poche criticità riscontrate si basano per lo più sulla difficoltà di applicare lo smalto adesivo in modo che aderisca perfettamente alla forma dell'unghia.

10. Ebanku

L'ultima proposta che prendiamo in considerazione riguarda gli smalti adesivi di Ebanku. Si tratta di 8 fogli di nail patch per un totale di 128 pezzi; ognuno dei quali si compone di 16 misure differenti capaci di adattarsi a unghie di dimensioni e forme differenti. Il materiale con cui sono realizzati gli smalti adesivi di Ebanku, inoltre, è ecologico: dunque di alta qualità e in grado di non rovinare pelle o unghie. Infine, un'altra particolarità di questa proposta riguarda il post-vendita, dal momento che l'azienda fornisce il rimborso completo o la sostituzione gratuita per eventuali ordini imperfetti o prodotti non conformi.

Pro: la maggior parte degli utenti si trova d'accordo nel constatare una facilità di applicazione del prodotto e una buona resistenza generale. Inoltre, anche il rapporto qualità-prezzo è considerato un fattore determinante.

Contro: i pochi commenti non troppo entusiasti riguardano essenzialmente la scelta ridotta in fatto di colorazioni.

Come scegliere i migliori nail patch

Per acquistare i migliori smalti adesivi sul mercato bisogna senz'altro affidarsi al gusto personale. Ma non solo: oltre a criteri legati esclusivamente a preferenze individuali, è necessario valutare determinati fattori per un acquisto consapevole. Vediamo quali sono gli elementi da non sottovalutare per la scelta del migliore adesivo per unghie.

Colorazioni

Le colorazioni sono il primo fattore che salta all'occhio. Questo perché è indubbia l'importanza del gusto personale che fa da motore nella scelta del migliore nail patch. In base alle esigenze individuali, infatti, si possono scegliere smalti adesivi a tinta unita, ma anche arricchiti di glitter, motivi o decorazioni particolari. Sul mercato sono disponibili anche nail patch sfumati, con simboli come cuori, stelle, strisce, quadri ecc.

Materiali

Anche i materiali sono importanti per la scelta dello smalto adesivo adatto. La maggior parte delle proposte in commercio sono realizzate con inchiostro di resina, un materiale non tossico e in grado di non stressare le unghie. Inoltre, è utile anche valutare il livello di impermeabilità dei nail patch, dal momento che grazie a questa opzione è possibile che durino di più, nonostante il contatto con l'acqua. Infine, un altro materiale che spesso si utilizza per la realizzazione dello smalto adesivo è senz'altro la plastica, più malleabile e in grado di uniformarsi perfettamente alla forma dell'unghia.

Dimensioni

Altro fattore da non sottovalutare è rappresentato dalle dimensioni degli adesivi per unghie, o meglio dalle misure disponibili. Questo perché, al momento dell'applicazione bisogna valutare forma, lunghezza e larghezza delle proprie unghie; in modo da scegliere l'adesivo ideale. In commercio si trovano smalti adesivi dalle misure più disparate: in linea generale variano dagli 8 ai 15 mm.

Durata

Il fattore principale nella scelta dei nail patch è la durata. Per capire quanto duri uno smalto adesivo è necessario prendere in considerazione alcuni elementi, come i materiali e le abitudini personali. Quelli in plastica sono senza dubbi quelli più pratici ma allo stesso tempo hanno una durata limitata, che va dai 3 ai 4 giorni. Diversamente gli smalti adesivi realizzati con inchiostro di resina possono durare anche oltre una settimana.

Inoltre, in base alle attività quotidiane che svolgiamo e alle abitudini personali, gli adesivi per unghie potrebbero avere una durata diversa. Per fare in modo che resistano a lungo è consigliabile applicare uno strato di top coat o smalto trasparente come finitura; così da creare una patina protettiva al di sopra dell'adesivo stesso.

Dove acquistare gli smalti adesivi

Gli smalti adesivi si trovano facilmente in commercio. Ma dal momento che scegliere tra colorazioni, motivi o marche diverse non è semplice, analizzare le proposte migliori disponibili su Amazon è certamente utile! In alternativa, potete acquistare i vostri nail patch nei punti vendita specializzati nel settore beauty o nei negozi di aziende note come Kiko, Sephora, Essie, Essence e tanti altri.