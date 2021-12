Skittle manicure, la nail art degradè più cool dell’inverno 2021 La nail art più trendy dell’inverno 2021 è la skittle manicure: si realizza con 5 gradazioni dello stesso colore di smalto per creare unghie degradè di tendenza.

A cura di Federica Ambrogio

Tra le nail art più trendy dell'inverno 2021 c'è la skittle manicure, con le unghie laccate da cinque sfumature diverse dello stesso colore. Una manicure in degradè che propone cinque nuance, dalla più chiara alla più scura, per creare un effetto armonioso e sfumato. Gettonatissima già da qualche anno con colori pop e vivaci, nel periodo autunnale si è vestita di sfumature calde e avvolgenti e per l'inverno 2021 rende protagoniste sfumature come grigio, blu e rosa.

La skittle manicure per l'inverno 2021

Una manicure che spopola da qualche tempo e che per l'inverno 2021 si veste con nuove tonalità: l'unica regola per realizzare la skittle manicure è scegliere cinque gradazioni dello stesso colore da applicare sulle unghie partendo dal più chiaro per arrivare al più scuro, in modo da creare un effetto degradè. Se per l'autunno i colori più gettonati erano le nuance del marrone e del bordeaux, per l'inverno la manicure più trendy del momento si veste con la palette dei grigi e dei blu, ma anche con le sfumature del rosa malva, del viola, fino ad arrivare al verde e all'immancabile rosso. Si può ricreare su qualunque forma di unghia, dalla più lunga alla più corta, che sia arrotondata, a mandorla oppure squadrata.

Una nail art facilissima da ricreare che non richiede particolari abilità: ti basterà infatti scegliere i tuoi cinque smalti in cinque sfumature differenti e applicarle partendo dal colore più chiaro fino a raggiungere la nuance più scura. Se non hai 5 smalti appartenenti alla stessa gamma di colore potrai aggiungere colori jolly come il bianco oppure uno smalto metallizzato come l'oro o l'argento. Se nel tuo beauty case hai pochi smalti a disposizione niente paura: potrai anche creare da sola le tue sfumature di colore miscelando allo smalto che hai scelto come tonalità di base una piccola goccia di smalto bianco per schiarire il colore o di smalto nero per scurirlo. Per farlo aiutati depositando una piccolissima quantità di smalto su una palette di plastica o metallo e miscela i due toni con un bastoncino in legno di arancio. Sfoglia la gallery e scopri tutte le idee da copiare per realizzare la tua skittle manicure!