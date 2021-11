Singles Day, l’11 novembre è il nuovo Black Friday: perché ci sono gli sconti sullo shopping online? L’11 novembre ricorre il Single’s Day, una giornata nata in risposta a San Valentino: come a febbraio le coppie si scambiano regali, questa è l’occasione per coccolarsi: ma com’è stata scelta la data? E cosa c’entra lo shopping online? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa insolita ricorrenza.

A cura di Beatrice Manca

Se negli ultimi giorni avete fatto un po' di shopping online vi sarà capitato di vedere sconti speciali e promozioni dedicate ai single: l'11 novembre infatti è il Singles' Day, una "festa" (se così si può chiamare) dedicata a chi non ha ancora trovato l'anima gemella. Come si festeggia? Regalandosi qualcosa approfittando delle offerte: una maschera di bellezza nuova, un cappotto scontato, il telefono desiderato da tanto. Con offerte che spaziano dalla tecnologia alla cura del corpo, il Singles Day si candida a diventare il nuovo Black Friday. Ma perché cade proprio l'11 novembre? E cosa c'entra la situazione sentimentale con lo shopping online?

Che cos'è il Singles' Day

Il Singles' Day arriva dalla Cina e la data è stata scelta con una valenza simbolica: l'11 novembre ripete quattro volte il numero 1, cioè un ‘singolo’. Dietro però c'è molto poco romanticismo: la festa è nata nelle università per ridare dignità allo status di "single", ma è diventata famosa per il suo forte risvolto commerciale. Merito (o colpa) dello zampino del colosso dell'e-commerce Alibaba (l'equivalente cinese di Amazon) che lo ha fatto diventare il giorno dello shopping online per eccellenza.

Perché il Singles' Day è il nuovo Black Friday

Alibaba ha "sfruttato" la festività nata tra i giovani universitari per dare un impulso allo shopping online e l'usanza ha preso piede anche fuori dalla Cina. In Oriente è diventata rapidamente l'alternativa al Black Friday, un giorno in cui darsi alla pazza gioia tra le mille offerte proposte dai siti di e-commerce. Dietro a questo successo ci sono diverse ragioni: innanzitutto, serviva una spinta agli acquisti in un mese calmo come novembre, in cui le persone tendono a risparmiare per le compere natalizie. Anzi, alcuni siti hanno colto l'occasione per spingere i clienti a portarsi avanti con i regali, ad esempio, o a farsi un piccolo dono in questo mese in cui il clima grigio fa sentire i suoi effetti anche sull'umore. In più, c'è un risvolto sociale: come San Valentino è l'occasione di fare un regalo alla persona amata, il Single's Day diventa il giorno in cui coccolarsi un po' con un trattamento di bellezza o un piccolo sfizio. Non a caso, le offerte più sostanziose si trovano nel settore della moda e del benessere. In fondo, non è con noi stessi che abbiamo la relazione più lunga della nostra vita?