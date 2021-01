Simona Ventura potrà anche aver raggiunto i 55 anni ma, complice la grinta, la bellezza e l'ironia che da sempre la contraddistinguono, continua a essere in splendida forma. Nonostante la momentanea pausa dalla televisione, cosa legata probabilmente alla pandemia, è seguitissima sui social e non esita a documentare la sua quotidianità tra look casalinghi, ricordi e momenti passati in famiglia tra relax e intimità. Nelle ultime ore ha deciso di concedersi una piccola "coccola", ovvero una giornata dal parrucchiere di fiducia, e ne ha approfittato per cambiare look in modo drastico. A "opera finita", la conduttrice è apparsa sempre più bionda e con un nuovo taglio di capelli che le dona moltissimo.

Il nuovo look di Simona Ventura

Le star hanno una passione smodata per i continui cambi look e, sarà perché sentono la necessità di rinnovare la loro immagine con frequenza o perché semplicemente vogliono rimanere sempre sul pezzo, mala cosa certa è non ci pensano su due volte a fare visita al parrucchiere di fiducia. Lo sa bene Simona Ventura, che di recente si è affidata alle mani esperte di Roberto Farruggia per stravolgere la sua acconciatura. Come prima cosa ha optato per una tintura biondissima che parte dalle radici, anche se ha dato un tocco di movimento con qualche ciocca biondo scuro. Ha poi modificato il taglio, puntando su un bob corto e asimmetrico, ovvero quasi rasato sulla nuca e con dei ciuffi più lunghi sui lati del viso. Lo ha portato liscio e con la fila laterale, esaltando i lineamenti del volto.

in foto: La trasformazione di Simona

Tutte le acconciature di Simona Ventura

Simona Ventura è cambiata molto nel corso della carriera, soprattutto perché ha stravolto la sua acconciatura con estrema frequenza. Agli esordi portava il caschetto vaporoso castano chiaro, successivamente è tornata a essere mora naturale ma optando per un bob cortissimo e netto, mentre intorno agli anni '90 ha provato la frangia sbarazzina. Fatta eccezione per un breve periodo con i capelli arancioni, è poi rimasta fedele al biondo platino, mostrando una particolare predilezione per i tagli corti. Oggi sembra aver trovato una certa stabilità in fatto di capelli, anche se di tanto in tanto si concede qualche piccolo colpo di testa. Quale sarà la prossima "follia" della conduttrice in fatto di hair look?