Le restrizioni legate al Covid-19 stanno diventando giorno dopo giorno solo un lontano ricordo e, complici le temperature bollenti degli ultimi giorni, sono sempre di più le star che si stanno concedendo delle vacanze al mare. L'ultima ad averlo fatto è stata Simona Ventura, che di recente ha condiviso la sua prima foto in costume del 2021. Al motto di "Mai avrei detto solo un mese fa che sarei riuscita a respirare a pieni polmoni così presto la brezza del mare. Naturalmente la mascherina è sempre con me", la conduttrice ha documentato sui social una passeggiata in spiaggia, apparendo sorridente e in splendida forma.

Il look balneare di Simona Ventura

Simona Ventura potrà anche essere sulla cresta dell'onda da oltre 30 anni ma continua a essere tra i volti più amati della tv italiana ed è per questo che sui social è seguitissima. Nelle ultime ore ha passato la sua prima giornata al mare e ne ha approfittato per mettersi in costume. Ha indossato un modello intero in fucsia decorato con la scritta "I need summertime" e nella didascalia della foto condivisa ha rivelato il "segreto" del capo scelto scrivendo: "Il costume è ‘vecchio’ ma sono da sempre a favore della sostenibilità". Certo, ha aggiunto che presto sfoggerà anche qualche capo balneare "nuovo" ma tanto è bastato per far impazzire i fan della moda green. In quanti prenderanno il suo esempio per ridurre al minimo gli sprechi?

Riciclare gli abiti è la mania più amata dalle star

Chi ha detto che una star sfoggiare sempre un look diverso ogni volta che appare in pubblico? Se fino a qualche tempo fa veniva considerato quasi "scandaloso" riproporre un abito già visto sia nelle foto che agli eventi mondani, ora non fa più scalpore e sono moltissime le star che hanno scoperto la passione per il riciclo. Simona Ventura non è l'unica, già da diversi anni Kate Middleton è diventata il simbolo di questa mania "green" e a seguire il suo esempio è stata anche la regina Letizia di Spagna. Che si riproponga lo stesso outfit due o addirittura 5 volte, non importa, le donne famose dimostrano che è arrivato il momento di dire addio alle convenzioni e agli sprechi: un vestito, un costume o un accessorio "vecchio" può rivelarsi glamour tanto quanto un capo nuovo.