Simona Ventura da anni è la regina dello showbiz italiano e continua a essere tra le donne più amate della televisione, soprattutto perché non ha paura di osare quando si parla di stile. Tra maxi scollature e spacchi rivelatori, non può fare a meno di mettere in mostra la sua passione per i tatuaggi. Ne ha diversi sparsi sul corpo e nascondono tutti un significato simbolico particolare: ecco cosa raffigurano e il motivo per cui li ha fatti.

I tatuaggi dedicati ai figli

Nella parte interna della caviglia sinistra Simona Ventura si è lasciata tatuare tre micro lettere in caratteri gotici e hanno tutte un significato dolcissimo. Sono la "C", la "N" e la "G", ovvero le iniziali dei nomi dei due figli. Se Nicolò e Giacomo sono nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, Caterina Ventura è la figlia presa in affidamento nel 2006 entrata ormai ufficialmente a far parte della famiglia della conduttrice.

Il cuore sul fondoschiena

Super Simo è stata spesso paparazzata in spiaggia in bikini ed è proprio in quelle occasioni che ha rivelato un tatuaggio poco sopra il fondoschiena. Cosa raffigura? Un cuore alato. Anche se non ne ha mai rivelato il significato, solitamente dei disegni simili simboleggiano la libertà in amore. La conduttrice l'avrà realizzato dopo il divorzio da Bettarini?

La corona dietro le spalle

Uno dei tatuaggi più appariscenti della Ventura è quello che si è lasciata imprimere dietro le spalle, per la precisione tra le due scapole, dove compare una maxi corona da regina con sotto la scritta "Simona". Il significato è abbastanza eloquente: si tratta infatti di un disegno autocelebrativo fatta negli anni di maggiore successo della sua carriera.

Il tatuaggio dedicato all'ex marito Stefano Bettarini

Sulla parte esterna della caviglia destra Simona Ventura ha un tatuaggio legato a una delle persone più importanti della sua vita, Stefano Bettarini, ex marito e padre dei figli Nicolò e Giacomo. I due non stanno insieme da anni ma, nonostante ciò, la conduttrice ha deciso di tenere il tattoo. Cosa raffigura? Una doppia S, ovvero le iniziali dei loro nomi unite per sempre.