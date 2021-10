Simona Ventura da piccola: la conduttrice aveva i capelli cortissimi e scuri Avete mai visto una foto di Simona Ventura da bambina? Ci ha pensato la conduttrice in persona a soddisfare le vostre curiosità. Sui social ha infatti rispolverato una foto dell’infanzia nella quale appariva al fianco della nonna: ecco com’era quando non avrebbe mai neppure immaginato che un giorno sarebbe diventata famosa.

A cura di Valeria Paglionico

Qual è la mania più gettonata tra le star da qualche anno a questa parte? Quella di postare sui social delle foto risalenti alla propria infanzia, così da dimostrare a tutti che si è sempre vantata una certa bellezza. L'ultima ad averlo fatto è stata Simona Ventura che, complice un momento di nostalgia, ha riaperto la scatola dei ricordi, rispolverando uno scatto di quand'era bambina. Sebbene abbia sempre vantato un sorriso smagliante e un'espressione furbetta, la conduttrice era decisamente diversa: ecco il suo aspetto quando non avrebbe mai neppure immaginato che un giorno sarebbe diventata famosa.

Com'era Simona Ventura prima del successo

Simona Ventura non ha mai nascosto di essere ricorsa ad alcuni ritocchi chirurgici per piacersi di più e sui social non perde occasione per condividere delle foto dei suoi esordi, quando il suo aspetto era ancora naturale al 100%. Solo di recente, però, ha mostrato ai fan com'era da bambina, lo ha fatto postando uno scatto in cui appare al fianco della nonna. All'epoca avrà avuto 3-4 anni, non avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe lavorato nel mondo dello spettacolo e, al di là del dolce sorriso e dello sguardo vispo, era decisamente irriconoscibile. Da bambina la conduttrice portava i capelli cortissimi e soprattutto scuri, ovvero del suo colore naturale. Il dettaglio che non ha perso nel corso degli anni? La simpatia travolgente.

Simona Ventura da bambina con sua nonna

Il dolce messaggio per la nonna

Il motivo per cui Simona Ventura ha condiviso una foto della sua infanzia sui social? Le è tornata in mente la nonna e ha voluto dedicarle un messaggio toccante. Le sue parole sono state: "Oggi mi è venuta in mano questa foto di nonna Gelsomina. Era una contadina fiera e dolcissima. Nella mia infanzia ho passato più tempo con lei che con i miei genitori (essendo cagionevole di salute, l’aria di montagna mi faceva benissimo), e, da lei (anche da lei) ho imparato a non mollare mai!! Non scorderò mai le storie che mi ha raccontato, della guerra e della fame. Nonna, oggi ho una preghiera e un pensiero per te! Abbracciami tanto nonno Rodolfo, vi sento vicini". Insomma, la Ventura potrà anche essere tra le star più amate del nostro paese ma non ha dimenticato le sue origini e il profondo legame con la sua famiglia.