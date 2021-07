Simona Ventura da giovane col costume delle Olimpiadi: la vecchia foto celebra l’inizio di Tokyo 2020 Sono partite oggi le Olimpiadi di Tokyo 2020 e Simona Ventura non ha potuto fare a meno di celebrare l’evento sui social. Ha condiviso una vecchia foto risalente all’epoca in cui ha seguito i Giochi olimpici nei panni di giornalista, nella quale appare splendida con un costume decorato con gli iconici 5 cerchi colorati.

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono appena partiti, oggi si è tenuta l'attesa cerimonia inaugurale, in occasione della quale la nazionale azzurra ha sfoggiato le nuove divise bianche con il tricolore a forma di Sol Levante. Sono moltissime le star più o meno famose che stanno seguendo l'evento ma l'omaggio social più originale è arrivato da Simona Ventura. La conduttrice ha rispolverato uno scatto di quando era giovane, per la precisione risalente al periodo in cui ha seguito per la prima e ultima volta le Olimpiadi nei panni di giornalista. Notate la differenza tra ieri e oggi? Sebbene l'avanzare dell'età si faccia sentire, Super Simo rimane trendy, ironica ed energica.

La foto di Simona Ventura a poco più di 20 anni

Simona Ventura ha esordito nel mondo dello spettacolo nei panni di giornalista sportiva e, sebbene negli anni si sia evoluta non poco dal punto di vista professionale, non dimentica le sue "origini". Le ha ricordate in occasione dell'inizio delle Olimpiadi condividendo sui social un'originale foto del passato. All'epoca aveva poco più di 20 anni e si è lasciata immortalare a mezzo busto con il caschetto, la frangia, un trucco in pieno stile anni '80 con la linea di matita intorno alla bocca e un costume dedicato ai Giochi Olimpici. Si tratta di un modello total white intero e sgambato decorato con gli iconici 5 cerchi colorati che ancora oggi viene considerato super trendy e che lei stessa potrebbe tornare a indossare (vista la silhouette da urlo che vanta a più di 50 anni).

Simona Ventura, la dedica ai protagonisti di Tokyo 2020

Nella didascalia dello scatto da giovane ha scritto: "Foto che ‘viene buona’ ogni 4 anni (quest‘ anno 5). Ho avuto la fortuna di vivere le Olimpiadi da giornalista a Barcellona. Una delle più belle esperienze della mia vita! Una redazione giovane e validissima, quella di Telemontecarlo. Lì seppi che sarei passata in Rai a La Domenica sportiva! Un’ estate indimenticabile! Non vedo l’ora di vedere Tokyo 2020, le Olimpiadi più difficili… Un grande in bocca al lupo al nostro squadrone italiano e alla squadra di RaiSport!! Forza e coraggio". Insomma, Super Simo ha trovato un modo originale e speciale per "portare fortuna" a tutti coloro che sono impegnati con le Olimpiadi: il suo omaggio funzionerà?