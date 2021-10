Si trucca senza avere le mani: il make-up artist disabile senza arti che ha conquistato TikTok Non ha né le braccia né le gambe, eppure Gabe Adams-Weathley è uno dei make up artist più seguiti su TikTok. Senza mani realizza make up elaborati e perfetti in ogni dettaglio, dal contouring alle ciglia finte. Il segreto del suo successo però è la positività che riesce a trasmettere ai followers.

A cura di Beatrice Manca

Il suo nickname sui social è "No Limbs" perché Gabe Adams-Wheatley, un prodigioso make up artist dello Utah, non ha gli arti. Eppure, nonostante questo, è in grado di realizzare da solo make up scintillanti, dal contouring alle ciglia finte, usando solo il torso e facendo leva su pennelli e spugnette. I suoi incredibili videosono diventati virale sui social: su TikTok Gabe ha 2 milioni di followers, su Instagram oltre centomila. La prova che la disabilità non deve per forza definire l'esistenza: Gabe Adams ha dimostrato che il talento trova sempre il modo di emergere, superando limiti, pregiudizi e barriere.

La storia di Gabe Adams-Wheatley

Gabe Adams-Wheatley è nato in Brasile con la sindrome di Hanhart, una condizione genetica che impedisce il pieno sviluppo degli arti. Da piccolo è stato adottato da una famiglia americana e vive nello Utah, dove si è sposato lo scorso settembre. Oggi ha 23 anni e vive con il marito a Salt Lake City. La popolarità è arrivata grazie a TikTok, dove ha iniziato a condividere video tutorial in cui mostra le sue sessioni di trucco. I followers hanno iniziato a crescere e i suoi video sono diventati virali, con milioni e milioni di visualizzazioni. La sua disabilità, il fatto di avere solo il torso pienamente sviluppato, senza braccia né gambe, è stata la sua forza maggiore, in grado di ispirare le persone che lo guardavano.

Gabe Adams–Wheatley

Il talento di make up artist oltre la disabilità

Ma come fa questo ragazzo senza braccia a truccarsi? Esistono artisti che dipingono senza le braccia, tenendo i pennelli tra i denti o tra le dita dei piedi. Non solo Gabe non ha le gambe, ma sarebbe difficile truccare il proprio viso tenendo gli strumenti tra le labbra. Quindi, ha deciso di fare il contrario: tiene spugnette, correttori e pennelli fermi sul piano di lavoro e muove il viso, in modo da creare ombre e sfumature. A volte si aiuta con le spalle per fare pressione e "incastrare" i pennelli tra il suo corpo e il tavolino, in modo da avere linee più precise.

un tutorial di Gabe Adams

Il risultato è sorprendente: make up perfetti dal correttore al mascara, che hanno lasciato a bocca aperta i fan. Ma il successo di Gabe è soprattutto nella positività con cui affronta la vita: i suoi follower ridono con lui, sognano con lui, vivono la sua quotidianità. La disabilità non ha impedito a Gabe di avere una vita piena: un marito, il matrimonio, l'autonomia e una sua carriera. E questa è la sua vittoria più grande.