Sharon Stone è la fan numero uno di Giorgio Armani: sul top c’è la foto dello stilista da giovane Giorgio Armani ha organizzato una sfilata evento a Dubai per celebrare il decimo anniversario dei suoi hotel. Tutte le star presenti erano vestite dal brand, ma Sharon Stone ha deciso di fare di più, indossando (letteralmente) Giorgio Armani. Sul top di paillettes della star infatti c’è una foto particolare.

A cura di Beatrice Manca

Tutti da adolescenti abbiamo avuto una t-shirt con le foto dei nostri miti stampati sopra: poteva essere un cantante, un attore o la star per cui avevamo una cotta. Sharon Stone ha deciso che non si è mai troppo grandi per le t-shirt con gli idoli: l'attrice era presente all'evento di Armani One Night Only Dubai, la sfilata organizzata da Giorgio Armani per festeggiare i dieci anni degli Armani Hotel di Milano e Dubai. Per l'occasione ha deciso di manifestare tutto il suo affetto allo stilista italiano…stampando il suo volto sul vestito.

Sharon Stone e Giorgio Armani, foto dal profilo Instagram @giorgioarmani

Il top di Sharon Stone con Giorgio Armani

Tutte le celebrità presenti alla sfilata – da Lily James a Marcell Jacobs – erano ovviamente vestiti da Armani. Ma Sharon Stone ha fatto di più: ha indossato una gonna nera e dei semplici sandali con il listino, abbinati a un top con il volto dello stilista da giovane ricamato con le paillettes bianche e nere. Insomma, l'attrice indossava – letteralmente – Giorgio Armani. L'attrice aveva un compito speciale: era alla sfilata come "inviata" di Vogue Italia, per raccontare l'evento.

Sharon Stone in Giorgio Armani

Sharon Stone e il selfie con Giorgio Armani

Sharon Stone era seduta in prima fila allo show di Dubai, accanto a Roberta Armani. Quando Giorgio Armani è uscito per ricevere l'applauso del pubblico l'attrice, visibilmente emozionata, gli ha stretto la mano. Poi per dovere di cronaca (o forse realizzando il desiderio da fan) è andata nel backstage, dove ha chiesto un selfie allo stilista. La scelta della stylist Paris Libby non poteva essere più azzeccata: il top di paillettes con intreccio sul collo resterà nell'armadio della diva come un vero proprio oggetto da collezione!