Sfida di stile sul red carpet: Billie Eilish con l’abito nudo mostra il décolleté, Miley Cyrus a fiori Lo scorso weekend si è tenuto l’evento annuale benefico Art+film gala e per l’occasione il red carpet è stato invaso dalle star. A sfidarsi a colpi di stile sono state Billie Eilish (in un’inedita versione iper femminile) e Miley Cyrus con un total look fiorato: ecco cosa hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

La sera del 6 novembre è andata in scena a Los Angeles la decima edizione dell’Art+film gala, evento benefico annuale attesissimo nel mondo dello spettacolo e della moda che in questa stagione ha reso omaggio a Amy Sherald, Kehinde Wiley e Steven Spielberg. Il ricavato è stato destinato a sostenere le iniziative del Lacma-Los Angeles county museum of art, che intende rendere il cinema più centrale nel suo programma. Il red carpet di un appuntamento tanto ambito non poteva che essere invaso dalle star, anche se a spopolare in fatto di stile sono state soprattutto Billie Eilish e Miley Cyrus: ecco i look con cui si sono "sfidate" sul tappeto rosso.

Billie Eilish e Miley Cyrus all’Art+film gala

Il nuovo stile di Billie Eilish

È dallo scorso Met Gala che Billie Eilish ha rivoluzionato il suo stile: ha detto addio alle tute e agli abiti over e si è trasformata in una principessa. Anche all'Art+film gala 2021 ha puntato tutto sull'eleganza, sfoggiando un look Gucci ad alto carico sensuale. La cantante si è presentata sul red carpet con un lungo e sinuoso abito nude, un modello con lo scollo a barca e delle trasparenze audaci sul décolleté che rivelavano il reggiseno di pizzo. Pe completare il tutto ha scelto una mantella di piume nere e un paio di sandali con tacco e plateau (li ha indossati con dei collant logati della Maison fiorentina). Ha poi lasciato i capelli biondissimi sciolti e non ha rinunciato all'espressione seria e accigliata che da sempre la contraddistingue.

Billie Eilish in Gucci

Miley Cyrus con il total look a fiori

Miley Cyrus, che di solito dimostra di essere una vera e propria regina in fatto di provocazioni, questa volta ha preferito non osare con i dettagli sexy, anche se è riuscita lo stesso a farsi notare. La popstar si è presentata sul tappeto rosso dell'evento benefico con un total look a fiori della collezione Gucci x Balenciaga. Ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur giacca e pantaloni, entrambi a fondo bianco decorati con il logo Balenciaga e una coloratissima stampa floreale. Per completare il tutto non potevano mancare gli accessori coordinati, dai cuissardes con il tacco a spillo alla borsetta, tutto era a stampa floreale. Insomma, Miley ha portato una ventata di freschezza all'evento: l'outfit "total flower" sarà il must della prossima primavera?

Leggi anche Billie Eilish si mette a nudo nel nuovo video: il significato del radicale cambio di look