in foto: Tezenis

Sarà un San Valentino particolare, ma non per questo bisogna rinunciare alle piccole attenzioni per sé e per il partner: non si può andare a cena fuori né regalarsi un weekend fuori regione, ma con pochi piccoli trucchi si può creare l'atmosfera giusta per una serata romantica. Il disco giusto, una candela accesa e ovviamente un capo di lingerie sexy da sfoggiare. Un completino nuovo o una sottoveste in seta non sono solo accessori per stupire la nostra metà: la lingerie è un piccolo lusso per ogni donna, da regalarsi anche se si passerà la serata da sola. Chi desidera una coccola discreta amerà le culotte e le bralette in colori pastello, morbide e comode. Chi si sente in vena di osare può scegliere tra body di pizzo, trasparenze e babydoll rosso fuoco.

Culotte e bralette romantiche

La sottile arte della seduzione non deve passare necessariamente per corsetti, reggicalze e guepiere: può anche essere fatta di sfumature delicate e completini che accarezzano il corpo, come le culotte e le bralette, i reggiseni senza ferretto. I completini firmati Mango e Pull&Bear sono ideali sia per le più giovani e per chi cerca un look romantico che sia comodo e pratico. Stella McCartney punta sul rosa pesca, mentre Triumph propone un completino in pizzo rosa malva: un vero e proprio bouquet per iniziare a sognare la primavera.

in foto: Intimissimi

L'intimo rosso per stupire

Il colore del cuore, del sangue, della passione: il rosso è il colore di San Valentino per eccellenza. Il baby doll di La Perla, bordato in pizzo nero, è la quintessenza della seduzione. Per un look più disinvolto si può scegliere il completino a triangolo trasparente firmato Pinko o il body con inserti in pizzo di Samsøe Samsøe. La più audace come sempre è Rihanna, che in vista del V-Day ha lanciato una nuova collezione di SavageXFenty che include body, reggiseni a balconcino e reggicalze.

in foto: Tezenis

Body trasparenti e completini neri per sedurre

Classico ed elegante, il nero è un passepartout: la lingerie viene resa più seducente da trasparenze strategiche, inserti in pizzo e laccetti. Il capo da sfoggiare a San Valentino e poi indossare fino a primavera è il body in pizzo, come quelli proposti da Off-White e da Wolford. Anche la collezione di San Valentino firmata Intimissimi punta sul nero: babydoll con piccoli fiocchetti leziosi sul décolleté, completini composti da reggiseni su classici slip e perizoma, ma anche reggicalze impreziositi da incroci e intrecci. Un gesto d'amore verso di sé e verso l'ambiente: gli inserti in pizzo sono ottenuti da fibre riciclate.