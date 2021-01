Il set pappa è un kit utile per iniziare lo svezzamento dei bambini e che li aiuta ad imparare a mangiare in autonomia. Comprendono stoviglie come piatti, posate e bicchieri di dimensioni adeguate e che permettono ai più piccoli di utilizzarle facilmente.

Disponibili in plastica, silicone o in materiale ecologico, come il bamboo, possono essere utilizzati a partire dai 6 fino ai 12 mesi.

In commercio sono disponibili diverse tipologie, basti pensare a quelli proposti da Chicco, Thun e Prenatal, acquistabili anche online su Amazon. Ecco quali sono i migliori.

I 10 migliori set pappa per neonati

Qui di seguito troverete un elenco con i migliori set pappa disponibili online. Abbiamo tenuto conto del rapporto qualità/prezzo e delle recensioni delle mamme e dei papà che hanno già provato i kit.

Chicco Set Pappa

Il primo set della nostra classifica è questo di Chicco, che ha davvero tutto l'occorrente per i pasti dei più piccoli. Tutte le stoviglie sono realizzate in modo da andare incontro alle esigenze di chi sta imparando a mangiare. Il kit contiene una tazza training con il beccuccio ergonomico semi-soft, resistente ai morsi. E' sagomato per favorire il giusto posizionamento delle labbra e decentrato per facilitare la corretta posizione del collo durante la bevuta. Il primo cucchiaio, studiato per le gengive delicate del bambino e 2 piatti in 1: piatto pappacalda e piatto pappafacile per farlo mangiare senza fretta. Infatti, il serbatoio piena di acqua calda permette il mantenimento del calore del cibo più a lungo. Questo set è adatto per i neonati dai 6 mesi in su.

età consigliata : 6m+

pro : può essere usato anche per neonati dai 4 mesi in su

contro: la plastica non è tra i materiali più sicuri

Tommee Tippee Explora

Il set Tommee Tippee comprende 2 ciotole a base triangolare con coperchio e un cucchiaio. Il cucchiaio, quando non serve più, può essere risposto nel coperchio. Sono realizzate in plastica e sono prive di BPA. È possibile riscaldare la pappa anche nel microonde e possono essere lavate in lavastoviglie. Questo set è adatto per i neonati dai 7 mesi in su.

età consigliata: 7m+

pro : è comodo da portare in viaggio o per i pasti fuori casa

contro: nel kit non è completo di tutti gli utensili

WENTS

Un'idea originale è questa firmata Wents, un set composto da due ciotole a forma di disco volante e 2 cucchiai. La base delle ciotole è una ventosa che può essere attaccata al tavolo in modo che il bambino non possa rovesciarla. Anche il cucchiaio è a prova di sicurezza. Infatti, se la temperatura supera i 40° cambia colore e diventa bianco. Il kit è realizzano con materiali sicuri, approvati dalla FDA e privi di bps. Prima di utilizzare le stoviglie si consiglia di lavarle in acqua bollente per 2 -3 minuti. Questo set è adatto per i neonati dai 6 mesi in su.

età consigliata : 6m+

pro : il cucchiaio cambia colore in caso di temperatura troppo alta del cibo

contro: la ciotola non è abbastanza capiente per alcune pappe

Ciao Mickey Mouse Disney Baby

Questo set è firmato Disney ed è disponibile sia nella versione con mickey mouse che con Minnie. Il kit comprende tutto l'occorrente per far mangiare il vostro bebè: piatto piano, piatto fondo, tazza, forchetta, cucchiaio. Le stoviglie sono sicure e igieniche. L'unico difetto è che non possono essere riscaldati al microonde e si sconsiglia l'uso della lavastoviglie. Questo set è adatto per i neonati dai 6 mesi in su.

età consigliata : 6m+

pro : il kit contiene tutti gli elementi necessari per la pappa

contro: non può essere inserito né nel microonde né in lavastoviglie

Nuby

Il set Nuby è tra i più essenziali, infatti comprende un piattino pappacalda ed un cucchiaino. Il piatto ha un doppio scomparto, uno per inserire la pappa e l'altro dove mettere l'acqua calda affinché la pappa non diventi fredda mentre il bambino mangia. Inoltre, ha una comoda ventosa posta alla base del piatto per assicurarlo al tavolo ed evitare che si rovesci. Questo kit è consigliato per i bambini dai 6 mesi in su.

età consigliata : 6m+

pro: il doppio scomparto mantiene le pappe calde più a lungo

contro: la sua capienza è adatta solo per le prime pappe

All Kids United

Questo set comprende 5 pezzi realizzati in bambù, ecologico e sostenibile. È un materiale sicuro e privo di sostanze nocive o chimiche come il bpa. Il kit comprende un grande piatto per bambini con divisori, un piatto fondo, una tazza per bambini, cucchiaio e forchetta. Il bambù è un materiale molto resistente, quindi, le vostre stoviglie non rischiano di graffiarsi o scheggiarsi. Si consiglia di lavarle a mano con sapone ed acqua e di non inserirli nel microonde. Questo kit è adatto ai bambini dai 12 mesi in poi.

età consigliata: 12m+

pro: il design sagomato cattura facilmente l'attenzione dei bambini

contro: non possono essere inseriti nel microonde né nella lavastoviglie

ASBYFR Set da cucina

Un'altra proposta molto simpatica ed adatta ai piccini è questo set composto da 5 pezzi. Il kit comprende un piatto grande diviso in più scomparti, una ciotolina, un bicchiere, un cucchiaio e una forchetta. Tutte le stoviglie sono realizzate con materiali biodegradabili, ecologici e senza bpa. Questi strumenti possono essere lavati in lavastoviglie. Il kit è adatto per i neonati dai 6 mesi in poi.

età consigliata: 6m+

pro: è realizzato con materiali sicuri, biodegradabili ed ecosostenibili

contro: non hanno nessuna ventosa che eviti che il piatto cada dal tavolo

Chicco Beikoststart

Il set Chicco include 1 piatto riscaldato e un cucchiaio per imparare a mangiare. Il piatto che raffredda più lentamente il mangiare, da il tempo al bambino di finire la pappa in tranquillità. Anche il cucchiaio è studiato per aiutare il bebè ad imparare a mangiare, infatti ha una forma ergonomica ed il manico è antiscivolo. Questi utensili sono consigliati per neonati dai 6 mesi in su.

età consigliata: 6m+

pro: il piatto ha un doppio fondo per mantenere calda la pappa e il cucchiaio è ergonomico

contro: il kit è molto essenziale, contiene solo 2 pezzi

BabyBjörn Set pappa per bambini

BabyBjorn, marchio affidabile e di alta qualità, propone questo set completo di tutto. Piatto, posate, bicchiere e bavetta raccogli pappa. La profonda tasca raccoglipappa impedisce alla pappa di finire sui vestiti e macchiarli. Il piatto consiste in due parti, di cui una interna staccabile. Tutti i componenti del set pappa per bambini sono lavabili in lavastoviglie. Questo set è adatto ai bambini dai 12 mesi in su.

età consigliata : 12m+

pro: è un kit completo, contiene tutti gli utensili e accessori necessari per la pappa

contro: il cucchiaio non è ergonomico ed il bavaglino è difficile da legare

WMF Set Winnie the Pooh

Questo set di Winnie the Pooh è composta da ciotola fonda, piatto piano, cucchiaino, cucchiaio, forchetta e coltello. I piatti sono realizzati in porcellana di altissima qualità mentre le posate sono in acciaio inox. Possono essere lavati in lavastoviglie. Questi utensili e stoviglie sono adatte per bambini più grandi, dai 18 mesi in su.

età consigliata: 18m+

pro: la ceramica è tra i materiali più resistenti

contro: le dimensioni delle posate non sono adatte per la prima fase dello svezzamento

ALLSTOREITALIA Set svezzamento

L'ultima proposta della nostra classifica è questa firmata All store Italia, che comprende un piattino cn ventosa e il cucchiaio. La ciotola ha i bordi rialzati cosi da poter prendere facilmente il cibo all'interno. La ventosa garantisce che il piatto resti attaccato al tavolo. Il cucchiaio ha il manico in legno di faggio. Entrambe le stoviglie possono essere inserite in lavastoviglie e nel microonde. Questo kit è consigliato per neonati dai 6 mesi in su.

età consigliata : 6m+

pro: la forma della ciotola è perfetta per raccogliere la pappa molto liquida

contro: il cucchiaio risulta troppo grande per bambini di 6 mesi

Come scegliere il miglior set pappa per lo svezzamento

Il momento dello svezzamento del vostro bambino è molto importante e delicato. Per questo motivo, un buon set con tutto l'occorrente può accompagnarvi in questo processo rendendo il vostro piccino autonomo e indipendente senza traumi. Per scegliere il migliore kit adatto alle esigenze e all'età di vostro figlio, bisogna analizzare alcune caratteristiche. Vediamole insieme.

Età

La prima distinzione va fatta in base all'età del bambino. Se si tratta di un neonato alle prime fasi dello svezzamento, quindi dai 6 mesi in su, sarà preferibile acquistare un set che comprende una ciotolina con i bordi rialzati ed un cucchiaio. Infatti, duranti i primi mesi i bambini così piccoli mangiamo pappe e cibi molto liquidi, quindi, il classico piatto piano non è adatto. Il cucchiaio deve essere più piccolo ed il bicchiere avere un beccuccio per insegnare a deglutire pian piano. Per i bambini più grandi, in genere dai 12 mesi in su, invece, il kit perfetto comprende un piatto fondo ed uno piano o un piatto sezionato per primo, secondo e contorno. Un comodo bicchiere facile da afferrare ma anche senza beccuccio e tutte le posate: forchetta, cucchiaio e magari anche un coltello.

Materiali

È molto importante scegliere materiali che siano sicuri, non contengano sostanze nocive e chimiche. Negli ultimi anni si sono diffusi poi molti materiali ecologici ed eco sostenibili. Andiamo ad analizzarli nel dettaglio.

plastica : questo materiale è tra i più commerciali, insieme al silicone, ed anche il più economico. Resistente agli urti e ai graffi, può essere lavato in lavastoviglie e riscaldato al microonde. Insomma, le stoviglie in plastica sono anche le più comode e pratiche.

: questo materiale è tra i più commerciali, insieme al silicone, ed anche il più economico. Resistente agli urti e ai graffi, può essere lavato in lavastoviglie e riscaldato al microonde. Insomma, le stoviglie in plastica sono anche le più comode e pratiche. silicone : molti lo preferiscono alla plastica perché è una scelta più ecologica. Il silicone è del tutto naturale perché è un mix tra base di silicio e ossigeno. Pratico, durevole, ed anche abbastanza economico. Si adatta bene alle esigenze dei piccini perché è morbido al tatto ed è perfetto per le gengive dei neonati.

: molti lo preferiscono alla plastica perché è una scelta più ecologica. Il silicone è del tutto naturale perché è un mix tra base di silicio e ossigeno. Pratico, durevole, ed anche abbastanza economico. Si adatta bene alle esigenze dei piccini perché è morbido al tatto ed è perfetto per le gengive dei neonati. bamboo : questo materiale è molto apprezzato dai genitori perché è composto con fibre vegetali. Le stoviglie in bambù sono resistenti e robuste. Anche se usate con frequenza non si rovinano, basta asciugarle subito dopo averle lavate. In genere, i set in bambù hanno parti realizzate anche in silicone.

: questo materiale è molto apprezzato dai genitori perché è composto con fibre vegetali. Le stoviglie in bambù sono resistenti e robuste. Anche se usate con frequenza non si rovinano, basta asciugarle subito dopo averle lavate. In genere, i set in bambù hanno parti realizzate anche in silicone. acciaio inossidabile : le stoviglie in acciaio inox sono adatte ai bambini già svezzati e più grandi. Questo materiale assicura resistenza e durezza. Spesso i piatti e le posate presentano delle componenti in plastica o silicone per una presa migliore.

: le stoviglie in acciaio inox sono adatte ai bambini già svezzati e più grandi. Questo materiale assicura resistenza e durezza. Spesso i piatti e le posate presentano delle componenti in plastica o silicone per una presa migliore. ceramica/porcellana : è igienica, bella esteticamente e si pulisce facilmente. Si sconsiglia di usarla in presenza di bambini irrequieti perché è molto delicata. Infatti, la ceramica si scheggia facilmente se subisce urti e botte. Le posate in genere sono comunque in acciaio.

: è igienica, bella esteticamente e si pulisce facilmente. Si sconsiglia di usarla in presenza di bambini irrequieti perché è molto delicata. Infatti, la ceramica si scheggia facilmente se subisce urti e botte. Le posate in genere sono comunque in acciaio. pasta di vetro: è una soluzione da adottare con i bambini più grandi che hanno ormai passato da un po' la fase dello svezzamento. Ha tutti i vantaggi del vetro, quindi, è facile da lavare, è resistente all'usura, alle macchie e ai graffi ma non si rompe se va a terra. Il costo è un po' più elevato rispetto agli altri materiali ma è una scelta più duratura.

Design

Come abbiamo visto esistono diversi modelli in commercio con svariate fantasie e decorazioni. Alcuni hanno la forma di animaletti come la coccinella, la tigre o l'orsetto. Altri ancora ritraggono i personaggi dei cartoni e delle favole più amate dai bambini, come Winnie the Pooh, le principesse Disney e Topolino e Minnie. Scegliere una decorazione piuttosto che un'altra, non è una questione puramente estetica. Infatti, più sarà accattivante il disegno più il bambino verrà distratto e mangerà più volentieri.

Lavaggio e igiene

Per quando riguarda la pulizia delle stoviglie è sempre bene fare riferimento alle istruzioni riportate sulla confezione. Non tutti i materiali possono essere lavati in lavastoviglie, per alcuni è preferibile il lavaggio a mano con acqua corrente e panno morbido. Inoltre, per alcuni materiali come il bambù si consiglia di asciugarli subito per non rovinarli.

Sicurezza e certificazioni

Come per tutti i prodotti, e in particolare per quelli destinati ai bambini, è bene sempre accertarsi della composizione dei materiali con cui sono realizzati. A tal proposito, l'autorità europea della sicurezza alimentare ha affermato che la melamina, elemento contenuto nella plastica, a contatto con alimenti molto caldi può passare negli alimenti, diventando pericolosa per i piccini. Se è possibile, meglio affidarsi a materiali biodegradabili, sostenibili e privi di sostanze nocive come ftalati, BPA e melamina. Oltre al bambù, sono utilizzati anche l'amido di mais, fibra di legno e resina melamminica.

Marca

Tra i marchi riconosciuti come affidabili e di buona qualità dai genitori ci sono Chicco e Prenatal. Ma in realtà, online e su Amazon, sono disponibili diversi set di marche meno note ma ugualmente buone e sicure per i vostri bambini.

Prezzo

Il prezzo di un set pappa può variare in base ai materiali con il quale è stato realizzato e anche in base al numero di pezzi con i quali è composto. I kit che abbiamo selezionato per la nostra classifica partono dai 10 euro fino ad arrivare intorno ai 50 euro.

Cosa deve contenere un set pappa per neonati

In base all'età del bambino cambiano anche gli accessori necessari che un kit deve contenere. Ci sono i set prima pappa con utensili e stoviglie più piccoli, adatti alle gengive delicate dei neonati. Di solito, questi kit contengono solo 2 pezzi: una ciotolina più fonda e un cucchiaio. Al contrario, i kit per bambini più grandi che hanno abbandonato le pappine liquide e iniziano a mangiare più cose, dovrebbero essere composti da più pezzi, 5 di solito: diversi tipi di piatti, cucchiaio, forchetta, coltello e il bicchiere.

Inoltre, ci sono alcuni accorgimenti che possono facilitare molto la fase dello svezzamento. Il primo è la ventosa posta sotto il piatto. In questo modo, il bambino non potrà lanciare la ciotola per l'aria se fa i capricci o se non vuole più mangiare. Un altro accessorio molto comodo è il bavaglino raccogli pappa. È una classica bavetta con una tasca finale che raccoglie tutto il cibo che cade dal cucchiaino o dalla bocca. Grazie a questo escamotage non bisognerà cambiare tutti i vestiti dopo la pappa. Altro accorgimento è il cucchiaio che rileva la temperatura del cibo. Ci sono alcuni modelli che se la temperatura supera un certo grado di calore, cambiano colore. In questo modo, non si rischia di far bruciare il bambino e di arrecargli dolore. Anche il bicchiere deve essere adatto alla presa dei bambini. Quando crescono iniziano a voler bere da soli, per questo motivo è preferibile un bicchiere che abbia i manici così che la presa sia più ferrea. Infine, il piatto scaldapappa. È un particolare tipo di piatto composto da 2 scomparti: uno per il cibo e l'altro dove si inserisce l'acqua calda affinché il cibo non si raffreddi.

Dove acquistare i migliori set

I migliori set da pappa sono molto diffusi ed è molto facile comprarne uno. Potete trovarli in tutti i negozi per articoli dedicati alla prima infanzia, nei supermercati e, talvolta, anche nei negozi di giocattoli. Ma la scelta più comoda resta sempre online. Su Amazon potete trovare i migliori set pappa e confrontare i diversi modelli e leggere le recensioni di genitori che hanno già provato il prodotto.