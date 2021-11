Serena Williams presenta la figlia Alexis Olympia: il primo red carpet di famiglia è in coordinato Si chiama Alexis Olympia Ohanian Jr., è la figlia di Serena Williams e Alexis Ohanian e a soli 4 anni ha debuttato su un red carpet internazionale. La bimba ha sfilato al fianco della mamma e del papà, sfoggiando un adorabile e sofisticato look coordinato a quello della tennista.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a vedere Serena Williams nei panni di tennista o al massimo di diva sui red carpet internazionali più ambiti ma la verità è che, una volta tornata tra le mura di casa, si dedica a una "comune" vita da mamma. La piccola Alexis Olympia Ohanian Jr., la figlia nata dal matrimonio con Alexis Ohanian, è la sua più grande ragione di vita e, nonostante abbia solo 4 anni, sembra essere già pronta per un futuro hollywoodiano. A dimostrarlo è stata proprio la mamma, che nelle ultime ore l'ha portata al suo fianco sul tappeto rosso della prima di King Richard, tenutasi in occasione del 2021 AFI Fest: Closing Night Premiere Of Warner Bros.

La famiglia di Serena Williams sfila sul red carpet

La generazione di "figli di" sta letteralmente spopolando nel mondo dello spettacolo, tanto che molte delle celebrities di maggiore successo degli ultimi anni sono quelle con almeno un genitore famoso. L'ultima arrivata nel club è la piccola Alexis Olympia Ohanian Jr., che a soli 4 anni ha debuttato su un red carpet hollywoodiano al fianco della mamma e del papà. Fino ad ora questi ultimi avevano preferito tenere la bimba lontana dai riflettori ma a quanto pare nelle ultime ore hanno cambiato idea, pensando bene di presentarla ai fan con un'apparizione pubblica "di famiglia".

Serena William con la figlia Alexis Olympia sul red carpet

La tutina scintillante di Serena Williams e sua figlia

Per un'occasione tanto importante i look non potevano che essere curati nei minimi dettagli, anche se sono state soprattutto Serena e Alexis Olympia ad attirare tutti i riflettori. Il motivo? Hanno scelto degli outfit coordinate in pieno stile "gemelline". La tennista ha indossato una tutina nera firmata David Koma, un modello "seconda pelle" e "monogamiba", con il collo alto, un taglio cut-out sul décolleté (che però lei ha preferito coprire) e dei dettagli di cristalli sul petto e sul fianco. Da un lato la jumpsuit diventa una sorta di collant, dall'altro lascia la gamba scoperta e viene arricchita da un maxi cuissardes scintillante. Anche la bimba ha riprodotto lo stesso outfit ma in versione mini, senza tacchi a spillo ma con delle ballerine glitter e delle originali perline tra i capelli. Mamma e figlia non sono forse adorabili in coordinato?

