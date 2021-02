Quando i giornalisti inseguivano Mario Draghi al termine della cerimonia di congedo dalla Banca centrale europea per sapere dei suoi programmi futuri, lui li liquidava dicendo: "Chiedete a mia moglie, ne sa più di me". Nonostante Serena Cappello sia sposata da quasi mezzo secolo con l'ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex governatore della Banca d'Italia, di lei non si sa quasi nulla: ha 73 anni, è madre di due figli e ora nonna, e la sua famiglia affonda le radici nella nobiltà toscana. Maria Serena Cappello (questo il suo nome completo) discende infatti da Bianca Cappello, moglie del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici. Riservata ed elegante, la signora Draghi è un'esperta di letteratura inglese e condivide con il marito la passione per i cani e per la vita di campagna: i due amano fuggire nel casolare di campagna in Umbria a godersi la quiete, un piacere che non si negano neanche ora che il premier incaricato sta svolgendo le consultazioni per formare il nuovo governo.

L'incontro con Mario Draghi e il matrimonio

Serena Cappello (Serenella, per chi è in confidenza) è nata a Padova il 28 luglio 1947. Il colpo di fulmine tra Serena Cappello e Mario Draghi è scattato quando i due erano giovanissimi: avevano diciannove anni ed erano entrambi in vacanza sulle rive del Brenta, a Stra, nell'estate del 1966. Nel 1973 il matrimonio, a cui è seguita la nascita della figlia Federica, dirigente di una multinazionale di biotecnologie e mamma di due bambini, e poi del figlio Giacomo, manager in una società di Londra che si occupa di gestione investimenti. Da fuori i due appaiono come una coppia solidissima: mai una crepa o un pettegolezzo. Condividono la passione per i cani e la campagna: hanno acquistato una casa nei pressi di Città della Pieve, in Umbria, dove fuggono di tanto in tanto per godersi la pace della campagna.

in foto: Serena Draghi

Lo stile raffinato di Serena Cappello

Parola d'ordine: riservatezza. Al netto degli eventi ufficiali, infatti, la signora Draghi si è sempre tenuta lontana dai riflettori, inclusi i flash dei fotografi. Nelle occasioni pubbliche ha fatto apprezzare il suo stile sobrio ed elegante: tubini blu o neri completati da giacche in tweed e soprabiti fantasia. Ai piedi decolleté dai toni neutri, come il beige, e al collo sempre una collana di perle, gioiello elegante e senza tempo. Nelle occasioni più informali predilige i cardigan e i twin-set in colori pastello. Uno stile senza eccessi, sì, ma non senza colore: ama il blu, il lillà, il glicine e il verde. Un dettaglio rivela la vena aristocratica: le preziose spille appuntate su giacche e vestiti, un segno distintivo di grande classe.