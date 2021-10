Scarti di cibo per tenere la lavastoviglie profumata: il tutorial diventato virale sui social Volete che la lavastoviglie profumi al termine di ogni lavaggio? La soluzione arriva dai social, dove è diventato virale un video tutorial in cui si spiega che si possono raggiungere risultati impeccabili riciclando degli scarti di cibo.

A cura di Valeria Paglionico

Sui social ormai se ne vedono davvero di tutti i colori: non vengono più usati semplicemente per comunicare con amici e persone care o per documentare le proprie giornate, sono moltissime le persone che se ne servono per dare consigli su argomenti più o meno utili (nella speranza di diventare virali). È il caso di Ayeh Far, la fondatrice dell'account Instagram Cooking with Ayeh, che ha condiviso un tutorial in cui spiega come fare per mantenere l'odore di fresco nella lavastoviglie: ecco tutti i gesti da compiere per ottenere un risultato impeccabile.

Perché usare il limone per lavare i piatti in lavastoviglie

Avreste mai pensato di dare una nuova vita ai rifiuti di cibo? È possibile riciclare in modo utile e creativo alcuni alimenti che si credevano da gettare. È il caso della fetta di limone che, a detta di Ayeh Far, riuscirebbe a mantenere i piatti freschi e profumati all'interno della lavastoviglie. Cosa bisogna fare per arrivare al risultato sperato? Poggiare il limone "finito" sui piatti che si stanno per lavare in lavastoviglie, facendo bene attenzione a estrarre i semi (che potrebbero rimanere incastrati nei filtri dell'elettrodomestico). "Lo faccio sempre e mi piace l'odore che lascia nella lavastoviglie, i miei piatti sono così lucidi", ha spiegato l'influencer.

Il trick da usare anche col microonde

Sono stati molti gli utenti dei social che non hanno esitato a provare l'originale trick dopo che il video tutorial è diventato virale. La loro preoccupazione più grande era che i pezzetti di limone rimanessero sparsi nella lavastoviglie, rovinandola, ma la verità è che non succede affatto. Lo stesso trucco si può usare anche con il microonde, così da donargli un ottimo profumo, anche se in questo caso il limone va immerso in una ciotola d'acqua. Insomma, il limone può avere infiniti usi in cucina e anche gli utenti dei social stanno cominciando a capirlo.