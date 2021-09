Sangiovanni dice addio al rosa: cosa ha indossato nel nuovo video di Raggi Gamma Dopo aver spopolato per tutta l’estate con Malibù, Sangiovanni ha lanciato il nuovo singolo intitolato Raggi Gamma. Per il video non ha rinunciato alla sua passione per la moda, apparendo più glamour che mai in total white. Avrà detto addio ai look rosa?

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Sangiovanni è cambiata in modo drastico da quando ha calcato per la prima volta il palcoscenico di Amici di Maria De Filippi poco più di un anno fa. Sebbene non abbia vinto il talent, l'ambita coppa è andata infatti alla fidanzata Giulia Stabile durante la finalissima, con il suo talento, la sua dolcezza e il suo stile genderless è diventato in poco tempo uno dei cantanti più amati degli ultimi tempi. Dopo aver spopolato per tutta l'estate con la hit Malibù, ora per lui è arrivato il momento di lanciare il nuovo singolo: si chiama Raggi Gamma ed è accompagnato da un video all'insegna dei look trendy. Il dettaglio che non si può fare a meno di notare? Ha abbandonato il total pink per passare al bianco.

Sangiovanni con la t-shirt dedicata agli unicorni

Sangiovanni ha appena lanciato il video della nuova hit Raggi Gamma e sta già dettando legge in fatto di stile. A curare i suoi look è stato lo stylist di fiducia Giovanni Beda, che per l'occasione non ha rinunciato alle griffe. Il cantante ha indossato capi Jacquemus, Marni e Vetement, dando per l'ennesima volta prova di essere una vera e propria icona fashion. La clip parte con Sangio con indosso un'originale t-shirt over bianca decorata con una maxi scritta "Unicorn Freedom". Si tratta di un capo firmato Vetement, il cui prezzo è di oltre 400 euro (anche se attualmente è sold out).

Sangiovanni in Jacquemus

Il look bianco del video di Raggi Gamma

Poco dopo Sangio passa al total white, nel video indossa infatti un completo bianco con pantaloni over e giacca di Jacquemus. Sebbene abbia temporaneamente rinunciato al rosa in fatto di outfit, ha aggiunto un tocco pink cantando su un maxi tappeto in fucsia fluo. L'ultima parte della clip è la più casual, quella in cui indossa bermuda viola e maxi camicia lilla di Marni, il tutto abbinato a un paio di Vans decorate con gli iconici quadretti in bianco e nero. Insomma, il cantante di Amici non ne sbaglia una in fatto di stile ed è proprio questo dettaglio a renderlo super amato.