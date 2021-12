Sandra Bullock con la tutina scintillante sul red carpet: a 57 anni è icona di bellezza Sandra Bullock ha partecipato alla prima di The Unforgivable, il film di Netflix di cui è protagonista, e per l’occasione ha sfilato sul red carpet in una versione super scintillante. Ha indossato un’audace jumpsuit di paillettes gold, dando prova di essere icona di bellezza e di stile a 57 anni.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è tenuta a New York la prima di The Unforgivable, il film di Netflix che vede Sandra Bullock nei panni di protagonista, e naturalmente è stata proprio quest'ultima ad attirare tutti i riflettori su di sé. Era dal 2020 che non calcava un red carpet internazionale ma il suo "ritorno" è stato spettacolare. La diva ha 57 anni ma continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile, tanto da aver sbaragliato la concorrenza con il suo look glamour e sensuale. Si è presentata sul red carpet in una versione super scintillante, dando prova di non avere rivali quando si parla di splendore.

La tutina di paillettes di Sandra Bullock

Quale migliore occasione del ritorno sul red carpet per sfoggiare un look scintillante? È proprio quanto fatto da Sandra Bullock alla première newyorkese di The Unforgivable. Ha sfilato sul red carpet in versione Achille Lauro, ovvero con una jumpsuit tempestata di paillettes dorate. Per la precisione ha scelto un modello "seconda pelle" che le ha fasciato la silhouette della collezione Primavera/Estate 2022 di Stella McCartney, con il collo alto, le maniche lunghe e i pantaloni leggermente a zampa. Per completare il tutto ha scelto un blazer nero oversize col bavero di raso, un paio di décolleté a punta coordinati e una clutch bag total gold di Tyler Ellis. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, aggiungendo un tocco sauvage all'outfit.

Sandra Bullock in Stella McCartney

Sandra Bullock, icona di splendore a 57 anni

Sandra Bullock ha raggiunto i 57 anni ma, nonostante l'età avanzi, lei sembra non risentirne affatto. Ha debuttato nel cinema alla fine degli anni '80 e da allora, complice la bellezza mozzafiato che la contraddistingue, non ha mai smesso di essere sempre sulla cresta dell'onda. Certo, confrontando le foto di ieri e oggi, è evidente che abbia un aspetto più maturo ma la cosa non ha intaccato affatto il suo innato fascino. Insomma, Sandra è una diva senza tempo, una donna che a 57 anni riesce a fare invidia anche alle 20enni e con il nuovo look total gold ne ha dato solo l'ennesima prova.