L'alluce valgo è una delle patologie del piede più diffuse, si presenta come una deviazione laterale dell'alluce che provoca una sporgenza ossea sul lato e, se non trattata nel modo giusto, tende anche a peggiorare nel corso del tempo. Oltre a essere esteticamente poco desiderabile, l'alluce valgo viene accompagnato anche da un dolore insopportabile ed è chiaro che scegliere le scarpe idonee non è sempre un gioco da ragazzi, soprattutto in estate quando si sente il bisogno di tenere i piedi scoperti per combattere il caldo. Chi soffre di questo problema farebbe bene a essere seguito da un medico, così da scegliere i sandali ortopedici più adeguati alla propria situazione, ma, se si vuole puntare su delle calzature carine e alla moda, esistono delle diverse alternative: ecco quali sono i sandali comodi e fashion per coprire l'alluce valgo.

Come scegliere i sandali per l'alluce valgo

Premesso che non si tratta di consigli ortopedici e medici, coloro che hanno l'alluce valgo e che vogliono alternare le scarpe ortopediche a delle calzature fashion e alla moda possono seguire una serie di piccoli accorgimenti per scegliere la scarpa più adeguata al proprio proprio piede. Chi ha la cosiddetta "cipolla" farebbe bene a evitare i sandali raso terra, quelli troppo aperti come le infradito e quelli troppo alti (il tacco non dovrebbe mai superare i 4-5 cm). È preferibile scegliere la pianta larga ed evitare le punte e le fascette strette che favorirebbero la comparsa di vesciche da sfregamento. No alla pelle sintetica, ai pellami rigidi e alla vernice, meglio invece la nappa, il suede e tutti i tessuti più morbidi, adattabili e avvolgenti. L'ideale è mascherare questo piccolo difetto estetico con dei volumi pieni, magari con frange, nappe, pon-pon, dettagli che aggiungono anche un dettaglio boho chic al proprio stile.

Espadrillas spuntate

Le espadrillas sono comode, fresche, trendy ed, essendo di tela, si adattano alla perfezione alla forma del piede, lasciando così campo libero alla comodità. Chi ha l'alluce valgo e ama i sandali potrebbe puntare sulle espadrillas spuntate: hanno una suola confortevole, il telaio morbido e lasciano l'alluce coperto ma allo stesso tempo non costretto.

in foto: Espadrillas River Island

Ciabatte a fasce larghe o incrociate

Se, invece, non si ha alcuna intenzione di rinunciare ai sandali tradizionali che lasciano le dita dei piedi in mostra, l'ideale è prediligere le ciabatta con le fasce larghe o incrociate che vanno particolarmente di moda negli ultimi tempi, così da mascherare l'alluce senza rinunciare allo stile. L'unica variante da evitare? Quella senza neppure un filo di tacco, meglio optare per una zeppa non troppo alta.

in foto: Ciabatte a fasce incrociate di Pull&Bear

Minorchine

Un'ottima alternativa alle classiche espadrillas, utilizzabili non solo per completare i look da mare ma anche per le uscite serali, sono le minorchine. Sono comode, hanno una suola in gomma che consente una buona presa per terra e una fascia larga che contiene e copre l'alluce valgo con stile. Ne esistono anche delle versioni con la suola platform, l'ideale per tenere la pianta del piede leggermente sollevata.

in foto: Minorchine di Avarca by C. Ortuño

Sandali con frange e pon-pon

I sandali perfetti per chi ha l'alluce valgo e non vuole rinunciare alla passione per la moda? Quelli decorati con frange, pon-pon e perline. Questi dettagli riescono a coprire il piede senza comprimerlo e, come se non bastasse, aggiungono un tocco boho-chic all'outfit. È importante, però, evitare i modelli infradito che risulterebbero davvero scomodi in caso di deviazione ossea molto evidente.

in foto: Sandali coprenti di Gipsy Rose

Chunky sandals

L'ultimo modello di sandali coprenti ma allo stesso tempo trendy da poter indossare con l'alluce valgo sono i chunky sandals, quelli in stile "francescano" che stanno spopolando da diversi anni. Che siano bassi o platform, non importa, è però essenziale provarli prima di acquistarli, così da capire se le fasce vanno a sfregare la zona sensibile.